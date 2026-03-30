Hark Adası Trump'ın hedefinde: "Orada İran petrolünü almayı tercih ederim"

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'ı bombalamasıyla başlayan İran Savaşı'nda 1 ay geride kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a yaptığı açıklamada "Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim." dedi, olası kara harekatı konusunda olasılıkları artırdı. Trump açıklamasında, ABD'nin “uzun zamandır aranan birçok İran hedefinin” vurulduğunu söyledi." "İran'la bir anlaşma görüyorum, yakında olabilir, belki de olmayabilir, bence onlarla çok yakında bir anlaşma yapacağız. İran'la müzakereler son derece iyi gidiyor." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, “Yarın sabah Hürmüz Boğazı'ndan bize 20 büyük petrol dolu gemi verecekler” iddiasında bulundu. Ateşkesle ilgili anlaşmanın hızlı bir şekilde yapılabileceğini ifade eden Trump "ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan aracılığıyla dolaylı yoldan gerçekleşiyor, iyi geçiyor." dedi.

ABD'ye bağlı yüzlerce özel operasyon kuvvetinin Orta Doğu'ya ulaştığı ABD basınınca öne sürülürken, 3 bin 500 deniz piyadesi taşıyan ABD Donanması’na ait USS Tripoli amfibi hücum gemisinin de bölgeye geldiği belirtildi. Bu konuşlandırma ve Trump'ın Hark Adası'na dair söylemleri ABD'nin İran’a yönelik olası bir kara operasyonuna hazırlandığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

İRAN İSRAİL'İ, İSRAİL İRAN'I VURDU

İsrail, İran'ın enerji altyapısına saldırdı. Gece boyunca Tahran'ın büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşandığı belirtilirken sabah saatlerinde İran Enerji Bakan Yardımcısı, gece boyunca meydana gelen hasarın ardından Tahran ve Elbruz eyaletinde elektriğin tamamen yeniden verildiğini söyledi.

İsrail ordusu da gece boyunca İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiğini açıkladı. İsrail ordusu, kendisinin de Tahran genelinde İran rejiminin altyapısına saldırdığını açıkladı.

İRAN'DA İDAM İDDİASI

İran'da yargı kaynakları, Tahran'ın muhalif grup İran Halk Mücahitleri Örgütü ile bağlantılı oldukları ve Tahran'da el yapımı füze fırlatıcıları kullanarak silahlı saldırılar planlamakla suçlanan iki kişiyi idam ettiğini iddia etti. İdam edilen kişiler ve olay hakkında detaylar paylaşılmadı.