Harkov'da termik santrale füze saldırısı: 9 milyon kişi elektriksiz kaldı

Ukrayna'nın doğusunda gerilim yüksek. Harkov'un batısındaki, Ukrayna'nın ikinci büyük termik santrali vuruldu. Ukrayna'nın doğusunda Donetsk bölgesi ve Harkov kentinde, yaklaşık dokuz milyon kişi elektrisiz kaldı.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov bugün yaptığı açıklamada, Harkov'da hedef alınan termal santralde bir çalışanın Rusya'nın füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.



Sinegubov, "Harkov'un kritik altyapısına yönelik saldırılar sonucunda bir işçi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri aramalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Ukrayna Doğu Hava Kuvvetleri Komutanlığından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Ukrayna'yı hedef alan 11 Rus seyir füzesinden 9'unun hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu aktarıldı.

Harkov'un batısındaki, Ukrayna'nın ikinci büyük termik santrali vuruldu.

Sumi bölge valisi, 130 yerleşim yerinin elektriksiz kaldığını aktardı.

ZELENSKİ: RUSYA İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞIYOR



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusların, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun intikamını almaya çalıştığını söyledi.



Zelenski, dün Ukrayna askerlerinin 3 bin kilometrekarelik alanı Ruslardan geri aldıklarını duyurmuştu.



Harkov'daki termik santrale yapılan saldırı da bu duyurunun ardından meydana geldi.



Ukrayna ordusu cuma günü kilit önemdeki Balaklyia kasabasına girdi. Cumartesi günü de Rusların lojistik faaliyetleri için hayati önem taşıyan, İzyum ve Kupiansk da Ukrayna askerlerinin eline geçti. Rus tarafı da bu bilgiyi doğruladı.



Harkov termik santralindeki bir görevli, füze saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

UKRAYNA TOPRAKLARININ 5'TE BİRİ RUSLARIN ELİNDE

Ancak, Ukrayna topraklarının beşte biri hala Rusların elinde bulunuyor.



Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov, İngiliz Financal Times gazetesine verdiği röportajda Rus karşı saldırısına yönelik uyarıda bulunarak, "Taarruz bölgeleri özgürleştirir ancak bundan sonra bu bölgeleri kontrol etmek ve savunmak için hazır olmak zorundasınız" dedi.



Dünyanın yakından takip ettiği Zaporijya Nükleer Santrali'nde ise üretim faaliyetleri tamamen durdu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonla Zaporijya'yı görüştü.



Kremlin görüşmede santraldeki güvenlik durumunun ele alındığını duyurdu.