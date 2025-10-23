"Harmony" gizli belgelerde: Rus casus ağı, denizin altında ABD'yi izliyor

Moskova'nın denizin altındaki gizli casus ağı belgelerle deşifre edildi.

Yeni ortaya çıkan mali kayıtlar, mahkeme belgeleri ve Batılı güvenlik yetkililerine göre, Rusya, gizli bir tedarik ağı aracılığıyla ABD ve Avrupa şirketlerinden satın aldığı yüksek teknolojili ekipmanlarla kurulan bir denizaltı gözetleme sistemi ile Kuzey Kutbu'ndaki nükleer denizaltı filosunu koruyor.

Haber, Amerikan Washington Post gazetesinde yer aldı. Yetkililer ve belgelere göre Rusya'nın paravan şirketler aracılığıyla işlemlerdeki rolünü gizleyerek, hassas sonar sistemleri, 3 bin metreye kadar derinliklerde çalışabilen bir su altı insansız hava aracı, sofistike su altı antenleri ve Rus ordusu için kurulum görevlerini yerine getirirken ticari veya araştırma gemisi gibi görünen bir gemi filosu elde etmeyi başardığı bildirildi.

GÖRÜNMEZ GÖZETLEME AĞI PROJESİ



Alman mahkeme kayıtları ile ABD ve Batılı güvenlik yetkilileri ve uzmanlarına göre bunların tümü, Barents Denizi ve Rus denizaltılarının ABD ile nükleer bir çatışma durumunda kıtalararası balistik füzeler taşıdığı diğer soğuk sularda, görünmez bir gözetleme ağı kurmak için yürütülen gizli, çok yıllı bir projenin ayrılmaz parçalarıydı.

“Harmony” adlı gözetleme sistemi, deniz tabanı sensörlerinden oluşan bir ağa dayanarak, Rus deniz kuvvetlerinin “kale”lerine giren ABD denizaltılarını tespit ediyor ve Batı'nın, Rusya'nın kara tabanlı füze siloları devre dışı kalsa bile nükleer saldırı yapabilmesini sağlamak için var olan Rus denizaltılarını izleme veya savaş çıkması halinde imha etme girişimlerini engelliyor.

Moskova'nın Harmony sistemini kurarken hassas bileşenler için ABD ve Avrupalı tedarikçilere ne ölçüde güvendiği ve Rusya'nın kullandığı yasadışı tedarik ağının önemli detayları daha önce bildirilmemişti.

Bu bilgiler, The Washington Post ve bir Avrupa haber kuruluşları konsorsiyumunun dahil olduğu Russia Secrets adlı bir habercilik projesinin bir parçası olarak ortaya çıkarıldı. Bulgular, Rusya'nın yıllardır Batı'nın yaptırımlarını ve ihracat kontrollerini nasıl atlatarak nükleer stratejisinin temelini güçlendirdiğini gösteriyor.

ABD VE NATO'NUN GÜVENLİĞİNİ ZEDELEDİ

Uzmanlara ve mevcut ve eski deniz kuvvetleri yetkililerine göre, Batılı hükümetlerin ve şirketlerin Rusya'nın bu kadar hassas deniz teknolojisini edinmesini engelleyememesi, ABD ve NATO müttefiklerinin güvenliğini zedeledi.

Hudson Enstitüsü Savunma Konseptleri ve Teknoloji Merkezi direktörü ve eski üst düzey ABD donanma subayı Bryan Clark, Washington Post gazetesine verdiği demeçte, Harmony'nin Rusya'nın nükleer silahlı denizaltılarını “tespit edilmeden, taciz edilmeden veya engellenmeden limana girip çıkma” kabiliyetini artırdığını söyledi.

Clark, “Bu, Rusya'nın Amerika'nın denizaltı üsleri çevresindeki alanlara girip gözetleme yapma ve denizaltılarını konuşlandırma noktalarından takip etme kabiliyetini azaltma çabasıdır" dedi.

