Harris: Amerika'daki Müslümanlar orantısız sayıda nefret saldırısına maruz kaldı

Kurban Bayramı için bir mesaj yayınlayan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkesinin son sekiz ayda Filistin ve Arap karşıtı, antisemitik ve İslamofobik olaylarda bir artışa tanık olduğunu söyleyerek, "Gazze'deki savaş ve yol açtığı muazzam acılar hepimizin yüreğini yakıyor" diye konuştu.

Harris: Amerika'daki Müslümanlar orantısız sayıda nefret saldırısına maruz kaldı

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Müslümanların dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Harris, ülkesinin son sekiz ayda "Filistin ve Arap karşıtı, antisemitik ve İslamofobik olaylarda bir artışa tanık olduğunu" söyledi.

"Amerika'daki Müslümanların çok uzun zamandır orantısız sayıda nefret kaynaklı saldırıya maruz kaldığını biliyoruz" diye ekledi.

Harris, şöyke konuştu: "Başkan Biden ve ben ülkenin ilk İslamofobi ile Mücadele Ulusal Stratejisinin geliştirildiğini duyurduk ve yönetimimiz toplumları nefret, şiddet ve ayrımcılığa karşı korumak için çalışmaya devam edecektir."

ABD başkan yardımcısı, konuşmasının devamında 'deki duruma dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramının bu yıl pek çok Müslüman için zor bir döneme denk geldiğini biliyorum. Gazze'deki savaş ve yol açtığı muazzam acılar hepimizin yüreğini yakıyor. Yönetimimiz her gün bu savaşı sona erdirmek, tüm rehineleri serbest bırakmak, insani yardım ulaştırmak, Filistin halkının acılarını dindirmek ve Filistinliler ve İsrailliler için güvenlik, özgürlük ve onurlu bir gelecek inşa etmek için çalışıyor."

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