Harris: Biden bir başkanın alabileceği en cesur kararı aldı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris, seçim yarışından çekilen mevcut başkan Joe Biden hakkında konuştu.



Harris yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, tarihin bir başkanın verebileceği en cesur kararlardan biri olduğunu göstereceğini düşündüğüm bir karar aldı ve ülkesini kişisel çıkarlarının önüne koymaya karar verdi." dedi.



Biden, yaşı ve zindeliği konusunda endişe duyan Demokrat yetkililer ve bağışçılardan haftalarca gelen baskıyla karşı karşıya kaldıktan sonra 21 Temmuz'da seçim yarışından çekilmişti. Bu kararını duyurduktan sonra Biden, partinin adaylığını güvence altına almak için Demokrat delegelerin desteğini alan Harris'i destekledi.



Harris, ABC News'in "The View" programında verdiği bir röportajda, başkan olarak Biden'dan farklı yapacağı "hiçbir şey olmadığını" söyledi.

