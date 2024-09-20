Harris: Biri evime izinsiz girerse vurulur

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi için adaylar mitinglerini sürdürüyor. Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, silahlanmayla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Harris, katıldığı programda “Eğer evime biri girerse vurulur” dedi. Daha sonra gülen Harris, “Bunu söylemem gerekirdi ancak, personelim bununla daha sonra ilgilenecek” dedi.

Harris: Biri evime izinsiz girerse vurulur


'de Başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan adayı Kamala Harris, sunucu Oprah Winfrey'in sorularını yanıtladı. Harris burada, “” açıklamasıyla gündem oldu.

Harris, Michigan’da katıldığı Oprah Winfrey’ın programında silahını kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Harris, canlı yayında, “Eğer evime biri girerse vurulur” dedi. Daha sonra gülen Harris, “Bunu söylemem gerekirdi ancak, personelim bununla daha sonra ilgilenecek” dedi.

Eski Kaliforniya başsavcısı olan Harris, 2019'daki seçim kampanyasında da silah sahibi olduğunu söylemişti.

Programda kadınların kürtaj hakkı, göçmen sistemi gibi konular da gündeme geldi. Harris'in soruları yanıtladığı gecede yaklaşık 400 kişi izleyici olarak yerini aldı.

Aralarında Ben Stiller, Jennifer Lopez, Julia Roberts ve Meryl Streep gibi yıldızların da bulunduğu isimlerse video-konferansla yayına katılarak Harris'e tam destek verdi.

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