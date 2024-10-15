Harris seçmenleri uyardı: "Trump tam ve kontrolsüz güç peşinde"

Demokratların başkan adayı Kamala Harris bir seçim mitingi sırasında eski başkan Donald Trump'ı hedef aldı.



Seçimlere bir aydan az zaman kalmışken Harris, eski başkanın "dengesiz" ve "kontrolsüz" güç peşinde olduğu konusunda uyarıda bulundu.

"SÖYLEMLERİ ÜRPERTİCİ SEVİYELERE ULAŞTI"



Harris, Trump'ın otoriter söyleminin ürpertici yeni seviyelere ulaştığını ve olası ikinci döneminin aşırılıklarla dolu olacağını öne sürdü.



Pensilvanya'da büyük bir kalabalığa konuşan Harris, "Mitinglerini izleyin. Sözlerini dinleyin. Bize kim olduğunu ve başkan seçilirse ne yapacağını anlatıyor." dedi.



Demokratların başkan yardımcısı adayı Tim Walz ise daha da ileri giderek eski başkanın, "içerideki düşman" olarak nitelediği kişilere karşı orduyu kullanma fikrinin vatana ihanet anlamına gelebileceğini öne sürdü.

AKIL SAĞLIĞI KONUSU ALEYHİNE DÖNDÜ



Harris ve ekibi ayrıca Trump'ın akıl sağlığını ve bir dönem daha görev yapma kapasitesini sorgulamaya devam ediyor.



Akıl sağlığı konusu Harris'in adaylığının kesinleşmesiyle birlikte aylarca Başkan Joe Biden'a benzer suçlamalarda bulunan Trump'ın aleyhine döndü.