Harris: Trump, ABD başkanlık makamını küçük düşürüyor

Beyaz Saray yarışındaki adaylardan biri olan eski başkan Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Demokratların adayı Kamala Harris'i küfürlü bir dille hedef aldı.



Harris dün yaptığı açıklamada, Trump'ın kaba bir dil benimseyerek başkanlık makamını “küçük düşürdüğünü” söyledi.



Verdiği bir röportajda Harris, Trump'ın yorumunun Başkanlık makamına hakaret olduğunu ve ABD'nin ahlaki otoritesini uluslararası alanda aşağıladığını ileri sürdü.



Trump'ın yorumuyla ilgili bir soruya cevaben Harris, “Eski bir ABD başkanı olan rakibimde gördüğünüz tutum makamı gerçekten küçük düşürüyor.” dedi.

"SEN BAŞARISIZ BİR BAŞKAN YARDIMCISISIN"



Seçim yarışında son düzlüğe girilmişken Trump'ın söylemleri de gün geçtikçe sertleşiyor. Geçtiğimiz günlerde bir mitingi sırasında, “Sen başarısız bir başkan yardımcısısın, daha da kötüsü kovuldun, o yüzden defol buradan.” sözleriyle Harris'i bir kez daha hedef almıştı.



Cumhuriyetçi rakibinin hız kesmeden savurduğu hakaretlerle nasıl başa çıkacağı sorulan Harris, ABD başkanlığının Washington dışındaki önemini vurguladı.



“Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil ettiğinizde, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün önemi hakkında konuşmak için haklı ve meşru bir yetkiyle dünyanın dört bir yanındaki salonlara gidiyorsunuz” dedi.

Harris, Trump'ın başkanlık makamına bir kez daha turmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.