Harris-Trump cephesinde mezarlık gerilimi: "Kutsal topraklara saygısızlık etti"

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, geçen hafta Arlington Ulusal Mezarlığı’nı ziyaret ederek askeri anma törenine katıldı.



Trump'ın törende seçim kampanyası yürüttüğüne yönelik iddiaların ortaya atışmasının ardından başkan adayları arasında tartışmalar alevlendi.

Demokratların adayı Kamala Harris, ABD Başkanı Joe Biden ve kendisini eleştiren Donald Trump’a yanıt verdi.

Harris, yaptığı açıklamada Başkan Yardımcısı olarak Arlington Ulusal Mezarlığı'nı birkaç kez ziyaret etme ayrıcalığına sahip olduğunu ve mezarlığın siyaset yapılmaya uygun bir yer olmadığını dile getirdi. Aynı zamanda, Donald Trump ve ekibini mezarlıkta yasak olduğu halde video çekmesi konusunda eleştirdi.

Harris, "Yine de bu hafta bildirildiği üzere Donald Trump'ın ekibi orada bir video çekmeyi tercih etti ve bu da mezarlık görevlileriyle bir tartışmaya yol açtı. Açık konuşayım: eski başkan, siyasi bir gösteri uğruna kutsal topraklara saygısızlık etti” cümlelerini kullandı.



"KENDİSİNE HİZMETTEN BAŞKA BİR ŞEY İDRAK EDEMİYOR"



Harris, Trump’ın kendisine hizmet etmekten başka bir şeyi "idrak edemeyen" biri olduğunu belirterek, "Amerikalılar olarak hepimizin hemfikir olabileceği bir konu varsa o da gazilerimizin, askeri ailelerimizin ve hizmet üyelerimizin onurlandırılması, asla aşağılanmaması ve en yüksek saygı ve minnettarlığımızdan daha azıyla muamele görmemesi gerektiğidir. Bu basit ve kutsal görevi yerine getiremeyen birinin bir daha asla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mührünün arkasında durmaması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmasının devamında şehitleri selamlayan Harris, "Sevgili ulusumuz ve aziz özgürlüklerimiz adına en büyük fedakarlığı yapan Amerika'nın tüm şehit kahramanlarının hizmet ve fedakarlıklarını her zaman onurlandıracağım. Onların yasını tutuyor ve onları selamlıyorum. Onları asla siyasileştirmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

"KAMALA VE BIDEN'IN BECERİKSİZLİĞİ"



ABD Başkan Adayı Trump, geçtiğimiz hafta Arlington Ulusal Mezarlığı’nı ziyaret etmiş ve 2021'de Kabil Havalimanı’nda bombalı saldırı sonucu ölen 13 ABD askerini anmıştı.

Trump, Afganistan tahliyesi konusunda Biden ve Harris’i eleştirerek, “Üç yıl önce Kamala ve Biden'ın beceriksizliği 13 savaşçının ölmesine, yüzlerce sivilin öldürülmesine, ağır yaralanmasına ve 85 milyar dolar değerinde dünyanın en iyi askeri teçhizatının Taliban'a terk edilmesine neden oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Törenden önce Trump'ın ekibine askeri mezarlıkta yasalara göre kampanya faaliyetlerinin yasak olduğu ve sadece anma aktivitelerine izin verildiği iletilmiş, iddiaya göre Trump bu yasayı dinlemeyerek görevlilerle tartışma yaşamıştı.

Görevlilerin uyarılarına karşın mezarlığa kameralarla girdikleri ve Trump ile çekim yaptıkları öne sürülmüş, mezarlıkta yakınları bulunan kişilerden tepki görmüştü. Görüntülerin Cumhuriyetçi Parti'nin TikTok'taki kampanya hesabından yayınlanması da tartışmaları kızıştırmıştı.