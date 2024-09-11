Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaşıyor

ABD'nin başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris televizyon tartışmasında karşı karşıya geliyor. Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde Ulusal Anayasa Merkezi'nde yapılacak münazara Amerikan ABC News'ten yayınlanıyor.
Televizyon tartışmasında söz kimdeyse, karşıdaki adayın mikrofonu kapalı olacak. Harris, televizyonun sağında görünmeyi tercih etti.
Doksan dakika sürecek şekilde planlanan münazarada, Trump ve Harris, reklam aralarında kampanya ekipleriyle konuşamayacak.
Bu televizyon tartışmasından galip çıkacak adayın, 5 Kasım'daki başkanlık seçimi yarışında önemli avantaj sağlayacağı belirtiliyor.
Burada çıkacak olan sonuç, adayların bundan sonraki kampanyasına da etki edecek. Anketlere göre, yarış başa baş ilerliyor. Bu nedenle iki aday arasındaki bu ilk münazaranın salıncak eyaletlerde belirleyici olabileceği aktarılıyor.
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