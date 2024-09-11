Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaşıyor

Burada çıkacak olan sonuç, adayların bundan sonraki kampanyasına da etki edecek. Anketlere göre, yarış başa baş ilerliyor. Bu nedenle iki aday arasındaki bu ilk münazaranın salıncak eyaletlerde belirleyici olabileceği aktarılıyor.

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