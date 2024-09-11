Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump ve Demokrat Aday Kamala Harris, ilk televizyon tartışmasına çıktı.

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaşıyor

'nin başkan adayları ve Kamala Harris televizyon tartışmasında karşı karşıya geliyor. Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde Ulusal Anayasa Merkezi'nde yapılacak münazara Amerikan ABC News'ten yayınlanıyor.

Televizyon tartışmasında söz kimdeyse, karşıdaki adayın mikrofonu kapalı olacak. Harris, televizyonun sağında görünmeyi tercih etti.

Doksan dakika sürecek şekilde planlanan münazarada, Trump ve Harris, reklam aralarında kampanya ekipleriyle konuşamayacak.

Bu televizyon tartışmasından galip çıkacak adayın, 5 Kasım'daki başkanlık seçimi yarışında önemli avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

Harris-Trump düellosu: ABD'de başkan adayları ilk münazarada kozlarını paylaşıyor - 1

Burada çıkacak olan sonuç, adayların bundan sonraki kampanyasına da etki edecek. Anketlere göre, yarış başa baş ilerliyor. Bu nedenle iki aday arasındaki bu ilk münazaranın salıncak eyaletlerde belirleyici olabileceği aktarılıyor.

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