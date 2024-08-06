Harris, Trump'a karşı yarışında yardımcı adayını açıklayacak

ABD'deki başkanlık yarışında Demokratların adayı Kamala Harris, bugün yardımcı adayını açıklayacak. Harris'in bugün Philadelphia'daki bir etkinliğe yardımcı adayıyla birlikte katılması bekleniyor. Tercih ettiği isim, Trump'a karşı izleyeceği yolu yansıtacak.

Harris, Trump'a karşı yarışında yardımcı adayını açıklayacak

'de 5 Kasım 2024'de gerçekleşecek başkanlık seçimini kazanmak için ilk önemli kararını alan Demokratik Parti adayı Kamala Harris, bugün başkanlık yarışındaki yardımcı adayını açıklayacak.

Harris'in yapacağı tercih, Trump'a karşı nasıl bir yol izleyeceği ve seçimi kazanırsa ülkeyi kiminle daha iyi yöneteceğine dair fikirlerini yansıtmış olacak.

ABD'nin ilk siyahi ve Güney Asyalı başkan yardımcısı olan Harris'in, Pensilvanya Valisi Josh Shapiro ve Minnesota Valisi Tim Walz arasında bir seçim yapması bekleniyor.

ABD'de seçim yarışı: Trump ve Harris münazarasında anlaşmazlık

ABD'de seçim yarışı: Trump ve Harris münazarasında anlaşmazlık

Haberi Görüntüle

YÜZ MİLYONLARCA DOLAR BAĞIŞ TOPLADI

Harris, Başkanı Joe Biden'ın yeniden seçilme kampanyasını sonlandırmasıyla Demokratik Parti'nin adayı oldu. Yüz milyonlarca dolar bağış toplayan Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı 'a karşı partisinin tabanını yeniden hareketlendirdi.

Harris'in bugün Philadelphia'daki bir etkinliğe yardımcı adayıyla birlikte katılması bekleniyor.

Trump'ın gelini, Harris'i çöp torbasına benzetti

Trump'ın gelini, Harris'i çöp torbasına benzetti

Haberi Görüntüle

KİMİ TERCİH EDECEK?

Shapiro, 51 yaşında ve Pensilvanya'daki yüksek görev onayıyla partisinde yükselen bir isim. Eyaletindeki 19 federal seçim delegesi iki adayın için de çok önemli.

Walz, 60 yaşında ve Demokratların kalesi sayılan bir eyalette vali fakat son zamanlarda çoğunlukla Trump'a oy veren kırsal kesim ve beyaz seçmenlerin desteğini alabiliyor.

Trump'ın başkan yardımcısı adayı Ohiolu Senatör JD Vance adı duyurulduğundan beri zorlu bir başlangıç yaşadı ve kadın seçmenleri uzaklaştırmasından endişeleniliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Aç ayı su ürünleri tesisine dadandı

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'de zorunlu askerlik isyanı: "Her şey çöküyor"

İsrail'de zorunlu askerlik isyanı: "Her şey çöküyor"

BM uyardı: Afrika'daki ilaçların beşte biri sahte olabilir

BM uyardı: Afrika'daki ilaçların beşte biri sahte olabilir

Meta, kaldırılan Haniye paylaşımları nedeniyle özür diledi

Meta, kaldırılan Haniye paylaşımları nedeniyle özür diledi

Ortadoğu'da artan gerilime Biden ile Blinken'dan telefon diplomasisi

Ortadoğu'da artan gerilime Biden ile Blinken'dan telefon diplomasisi

İran, İsrail'e misilleme yapacak mı?

İran, İsrail'e misilleme yapacak mı?

Mısır ve Katar arasında Gazze'deki arabuluculuk görüşmesi

Mısır ve Katar arasında Gazze'deki arabuluculuk görüşmesi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...