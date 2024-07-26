Harris, Trump'ı "geri adım atmakla" suçluyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık yarışında muhtemel rakibi Donald Trump ile tartışmaya hazır. Trump'ın ekibi ise Harris'in adaylığı resmen açıklanana kadar planları kesinleştirmeyi reddediyor. Trump'ın kampanya iletişim direktörü yaptığı açıklamada, "Harris ile bir planlama yapmak uygun olmaz çünkü Demokratlar hala fikirlerini değiştirebilirler" ifadelerine yer verdi.

Harris, Trump'ı "geri adım atmakla" suçluyor

seçimlerinde demokratların muhtemel adayı Kamala Harris, rakibi Cumhuriyetçi aday 'ı eylül ayında daha önce kararlaştırılan başkanlık tartışmasından "geri adım atmakla" suçladı.

Trump'ın kampanya ekibi, Harris resmen Demokrat aday olana kadar planları kesinleştirmeyi kabul etmeyeceklerini söyledi.

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TARTIŞMAYA HAZIR

Harris ise perşembe günü muhabirlere " ile tartışmaya hazır" olduğunu söyledi. ABC News'in ev sahipliğinde gerçekleşecek bir sonraki tartışma 10 Eylül'de planlandı.

Harris, "Seçmenlerin bu yarışta bölünmüş ekranı tartışma sahnesinde görmeyi hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

Eylül ayındaki tartışma, Biden ve Trump'ın üzerinde anlaşarak tarih belirlediği iki tartışmadan biriydi.

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BIDEN'IN SONUNU GETİREN TARTIŞMA

İlki 27 Haziran'da CNN'de yayınlandı ve Biden, ikinci bir dönem için çok yaşlı olduğu endişelerini yeniden canlandıran ve nihayetinde Demokrat adaylıktan çekilme kararını hızlandıran feci bir performans sergiledi.

Biden yarıştan çekildi ve halefi olarak Harris'i destekledi. Bu hafta başkan yardımcısı onu aday yapacak kadar delege desteği kazandı, ancak Ağustos ortasındaki Demokrat ulusal kongresine kadar adaylığının resmen açıklanması beklenmiyor.

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"DEMOKRATLAR FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Trump'ın kampanya iletişim direktörü Steven Cheung yaptığı açıklamada, "Demokratlar adaylarına resmen karar verene kadar genel seçim tartışmalarının detayları kesinleştirilemez. Harris ile bir planlama yapmak uygun olmaz çünkü Demokratlar hala fikirlerini değiştirebilirler" ifadelerine yer verdi.

Trump, tartışmayı Fox News'a taşımayı tercih ettiğini ancak Harris'le birden fazla kez karşı karşıya gelmeye de hazır olduğunu söyledi.

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