Harris üç kilit eyalette Trump'ın önünde: "Daha zeki ve yönetmeye uygun"

Amerikan The New York Times gazetesi ve Siena College, başkanlık yarışı için yeni bir kamuoyu yoklaması yaptı.

Yeni anketlere göre, Başkan Yardımcısı Kamala Harris üç önemli eyalette eski Başkan Donald Trump'ın önünde yer alıyor.

Bu da Başkan Joe Biden'ın seçim yarışından ayrılmasının ardından Demokratların konumundaki "dramatik değişimin" son göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Harris'in, Pennsylvania, Wisconsin ve Michigan'da, her bir eyaletteki muhtemel seçmenler arasında yüzde 50'ye karşı yüzde 46 ile Trump'ın dört puan önünde yer aldığı belirtildi.

Anketler 5-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi ve Biden'ın yeniden aday olmayacağını açıklamasından bu yana bu eyaletlerde yapılan ilk "yüksek kaliteli" kamuoyu araştırmaları olarak açıklandı.

EKONOMİ VE GÖÇMEN KONUSUNDA TERCİH TRUMP

New York Times'a göre yeniden şekillenen yarış, henüz ilk haftalarında olsa da Demokratlar, uzun zamandır partinin zaferlerinde ya da yenilgilerinde kilit rol oynayan bu üç "savaş alanı" eyalette oldukça güçlü bir konumda. Yine de sonuçlar Kamala Harris'in zayıf noktalarını gösteriyor.

Seçmenler, başkanlık yarışının merkezinde yer almaya devam eden ekonomi ve göçmenlik konularında kime güvenecekleri konusunda Trump'ı tercih ediyor.



Harris'in rakamları, Biden'ın adaylığını istikrarsızlaştıran "çok kötü" münazara yayınından önce bile bu eyaletlerdeki performansından Demokratlar için bir yükseliş.

HARRIS'İ DAHA ZEKİ VE YÖNETMEYE UYGUN BULUYORLAR

Mayıs ayında Biden, Times/Siena'nın Wisconsin ve Michigan'da yaptığı anketlerde Trump ile neredeyse berabere kalmıştı.

Temmuz ayındaki münazaradan önce ve sonra yapılan anketler ise Trump'ın Pennsylvania'da az farkla önde olduğunu gösteriyordu.

Demokratların yeni keşfedilen gücünün büyük bir kısmı, seçmenlerin Harris'e yönelik algılarının iyileşmesinden kaynaklanıyor.

Times/Siena anketine göre, sadece geçen ay Pennsylvania'daki kayıtlı seçmenler arasında Harris'in tercih edilirlik oranı yüzde 10 arttı.

Seçmenler ayrıca Harris'i Trump'a kıyasla "daha zeki ve mizaç olarak yönetmeye daha uygun" görüyor.