Harris'e Hindistan'daki köyünden destek: "Gurur duyuyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilerek desteğini sunduğu Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hindistan'daki köyünden de büyük destek gördü.



Harris'in anne tarafından dedesi ve anneannesi, Hindistan'ın Chennai şehrine yaklaşık 350 kilometre mesafedeki Thulasendhrapuram köyünden geliyor.



Köyün merkezinde şu anda 59 yaşındaki Harris'in büyük bir pankartı gururla sergileniyor.



Köylüler, Joe Biden'ın çekilmesi ve Harris'in olası aday olarak yükselişinin ardından ABD başkanlık yarışını yakından izliyor.

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"HİNTLİLER GÜÇLÜ ULUSLARA LİDERLİK EDİYOR"



BBC'nin görüştüğü köy sakinlerinden Krishnamurthi, Harris'le gurur duyduklarını belirterek, "Dünyanın en güçlü ülkesinde onun ulaştığı yere gelmek kolay bir başarı değil. Onunla gerçekten gurur duyuyoruz. Bir zamanlar Hintliler yabancılar tarafından yönetiliyordu, artık Hintliler güçlü uluslara liderlik ediyor" diye konuştu.



Onun başarısı için yerel tanrıya özel dualar ediliyor -Harris ve anne tarafından büyükbabasının isimleri köy tapınağına bağış yapanlar listesinde yer alıyor- ve tatlılar dağıtılıyor.



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KADINLARIN GURUR KAYNAĞI



Özellikle kadınlar arasında bir gurur duygusu da yayılıyor. Harris'i kendilerinden biri, her yerdeki kadınlar için mümkün olanın bir sembolü olarak görüyorlar.



Köyün yerel yönetim temsilcisi Arulmozhi Sudhakar, "Herkes onu tanıyor, çocuklar bile. 'Kız kardeşim, annem' diye hitap ediyorlar. Köklerini unutmadığı için mutluyuz ve mutluluğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu.



2020'deki seçimlerin ardından Kamala Harris, ABD tarihindeki ilk Asya kökenli ve siyah kadın başkan yardımcısı olmuştu. Thulasendhrapuram, o dönemde de siyasetçinin başarısını törenlerle kutlamıştı.