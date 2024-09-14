Harris'in mitinginde "Filistin'e özgürlük" sloganı atan protestocu salondan çıkarıldı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Pensilvanya eyaletinin Wilkes-Barre kentinde dün seçmenlere hitap etti.

Seçimin kritik eyaletlerinden birinde düzenlenen mitingde, bir kişi "savaş suçlusu" diye bağırdı ve "Filistin’e özgürlük" sloganı attı. Protestocu, eylemin ardından güvenlik tarafından salondan çıkarıldı.

Harris, protestoya: "Şu an bir esir anlaşması ve ateşkes üzerinde çalışıyoruz, söylediklerinize saygı duyuyorum ama şu anda ben konuşuyorum" diyerek yanıt verdi.

"KİMSENİN SİLAHINA EL KOYMAYACAĞIZ"

Ayrıca Pennsylvania'nın en büyük şehri Philadelphia'da yerel bir haber kanalına röportaj veren Harris, silahlanma yasalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Harris, “Kimsenin silahını elinden almayacağız. (ABD Anayasasının) İkinci Değişikliğini ve makul silah güvenliği yasalarını destekliyorum” dedi. Dünkü mitinginde yaptığı konuşmada, Amerikalıların silah haklarını korumak isteyen bir silah sahibi olduğunu yineledi.

Silah hakları Amerikan siyasetinde onlarca yıldır tartışmalı bir konu olurken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump Harris'in “silahlara el koymak” istediğini öne sürüyor.