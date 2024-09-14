Harris'in mitinginde "Filistin'e özgürlük" sloganı atan protestocu salondan çıkarıldı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Pensilvanya eyaletinin Wilkes-Barre kentinde dün seçmenlere hitap etti.
Seçimin kritik eyaletlerinden birinde düzenlenen mitingde, bir kişi "savaş suçlusu" diye bağırdı ve "Filistin’e özgürlük" sloganı attı. Protestocu, eylemin ardından güvenlik tarafından salondan çıkarıldı.
Harris, protestoya: "Şu an bir esir anlaşması ve ateşkes üzerinde çalışıyoruz, söylediklerinize saygı duyuyorum ama şu anda ben konuşuyorum" diyerek yanıt verdi.
"KİMSENİN SİLAHINA EL KOYMAYACAĞIZ"
Ayrıca Pennsylvania'nın en büyük şehri Philadelphia'da yerel bir haber kanalına röportaj veren Harris, silahlanma yasalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Harris, “Kimsenin silahını elinden almayacağız. (ABD Anayasasının) İkinci Değişikliğini ve makul silah güvenliği yasalarını destekliyorum” dedi. Dünkü mitinginde yaptığı konuşmada, Amerikalıların silah haklarını korumak isteyen bir silah sahibi olduğunu yineledi.
Silah hakları Amerikan siyasetinde onlarca yıldır tartışmalı bir konu olurken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump Harris'in “silahlara el koymak” istediğini öne sürüyor.
"TAM ANLAMIYLA SAVAŞ ARAÇLARI"
Harris, röportajda savcı olarak edindiği tecrübelerden ve bu tecrübelerin kendisini silah şiddetinin kurbanlarına nasıl yakınlaştırdığından bahsetti.
“Ben şahsen cinayet davalarına baktım” diyen Harris, “Otopsilere bizzat baktım. Saldırı silahlarının insan vücuduna neler yaptığını bizzat gördüm. Bu nedenle, saldırı silahlarının yasaklanması gerektiğini söylemenin İkinci Değişiklik ve silah sahibi olma hakkınızla tutarlı olduğunu düşünüyorum. Bunlar kelimenin tam anlamıyla savaş araçlarıdır” ifadelerini kullandı.
Anketler, Cumhuriyetçilerin çoğunun, birçok kitlesel silahlı saldırıda kullanılan popüler AR-15 tarzı tüfekler de dahil olmak üzere, saldırı silahı olarak bilinen yarı otomatik tüfeklerin yasaklanmasına karşı olduğunu gösteriyor.
TRUMP'I ELEŞTİRDİ
Ancak Harris, silah satın alanların evrensel geçmiş kontrolleri de dahil olmak üzere daha popüler politikaları da desteklediğini söyledi. Güçlü lobi grubu Ulusal Tüfek Birliği'ne atıfta bulunarak “NRA üyelerinin çoğunluğu bunu destekliyor” dedi.
Harris ayrıca konuşmasında Trump'ı kastederek “Amerikalıların çoğu, bizi Amerikalılar olarak bir araya getiren bir lider istiyor, parmaklarımızı birbirimize doğrultmamızı sağlamaya çalışan bir lider olduğunu iddia eden birini değil” diye konuştu.
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