Harris'in seçim kampanyası para saçıyor

ABD'de Demokratların adayı Kamala Harris, başkanlık kampanyası için o kadar çok bağış topladı ki, bir kısmını dağıtmaya başladı. Harris kampanyası, Demokratlara yapılan 24,5 milyon dolarlık transferin, "başkanlık seçimlerindeki en büyük para aktarımı" olduğunu iddia ediyor.

Harris'in seçim kampanyası para saçıyor

Kamala Harris'in başkanlık kampanyası, temmuz ayının sonundan bu yana yarım milyar dolardan fazla bağış topladı ve şimdi bu paranın bir kısmını diğer Demokratlara dağıtıyor.

Harris'in kampanyası, Başkan Joe Biden'ın 21 Temmuz'da adaylıktan çekilmesi ve kendisini desteklemesinin ardından ivme kazanmaya devam ederken, yaklaşık iki ayda 540 milyon dolar topladı.

"EN BÜYÜK PARA AKTARIMI"

Harris kampanyası ve Demokrat Ulusal Komitesi, kongre ve eyalet düzeyindeki kampanyalara yaklaşık 25 milyon dolar yardımda bulunacak.

Ekip bunun "bir başkanlık döngüsündeki en büyük para aktarımı" olduğunu öne sürdü.

BAĞIŞLARDA REKOR ARTIŞ

Harris'in seçim kampanyası, Minnesota Valisi Tim Walz, Harris'in yarıştaki takım arkadaşı ilan edildikten sonra da bağışlarda bir artış gözlemlemişti.

Harris'in en yüksek bağış toplama dönemi ise geçen ay Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde başkanlık adaylığı kabul konuşmasının ardından geldi.

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