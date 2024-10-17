Harris'ten dikkat çeken açıklama: "Biden'ın yolundan gitmeyeceğim"

ABD seçimlerinde Demokratların adayı olan Kamala Harris, eski başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına röportaj verdi. Harris, açıkça Trump'ı destekleyen kanala ilk kez konuştu.



Çarşamba gecesi verdiği sert röportajda, başkanlığının "Joe Biden'ın başkanlığının devamı olmayacağını" söyledi.



Röportaj sırasında Harris'e, mevcut başkan Joe Biden'dan "farklı bir şey yapıp yapmayacağı" soruldu. Harris'in yanıtı ise kamuoyunda tartışma yarattı. Başkan yardımcısı soruya, "Aklıma değiştirmeyi planladığım bir şey gelmiyor." yanıtını verdi.

"YENİ BİR LİDERLİK NESLİNİ TEMSİL EDİYORUM"



Daha sonra Biden'ın yolundan gitmeyeceğini vurgulayan Harris, "Çok açık konuşayım. Başkanlığım Joe Biden'ın başkanlığının devamı olmayacak. Göreve gelen her yeni başkan gibi, hayat deneyimlerimi, mesleki deneyimlerimi ve yeni fikirlerimi getireceğim. Yeni bir liderlik neslini temsil ediyorum." dedi.



Amerikalıların çoğunluğunun ülkenin "yanlış yolda" olduğuna inandığını gösteren anketler sorulduğunda ise Harris, vatandaşların Biden ve Trump'tan bıktıklarını öne sürdü.



Harris, Trump yönetiminin eski üst düzey üyelerinden birkaçının artık "eski başkanın görev yapmaya uygun olmadığına, istikrarsız olduğuna ve tehlikeli olduğuna" inandığını ileri sürdü.

