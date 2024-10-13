Harris'ten seçim öncesi sağlık raporu: "Durumu mükemmel"

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris, "başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirmek için gereken fiziksel ve zihinsel dayanıklılığa sahip olduğunu" gösteren bir sağlık raporu yayımladı.



59 yaşındaki Harris'in kıdemli yardımcısı, Harris'in danışmanlarının, başkan adayının sağlık raporunun ve tıbbi geçmişinin yayınlanmasını Donald Trump'ın fiziksel zindeliği ve zihinsel keskinliği hakkındaki sorulara dikkat çekmek için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.



78 yaşındaki Cumhuriyetçi Beyaz Saray adayı, Amerikalılar ona Oval Ofis'te ikinci bir dönem verirse seçilen en yaşlı başkan olacak.



Başkan yardımcısının doktoru Joshua Simmons'ın iki sayfalık mektubundan oluşan Cumartesi günkü raporda, Harris'in sağlık durumunun “mükemmel” olduğu belirtildi.