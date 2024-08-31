Harris'ten Trump'ın evine özel reklam kampanyası

ABD'de Demokrat aday Kamala Harris'in başkanlık kampanyasının Donald Trump'ın Proje 2025 planlarını hedef alan yeni siyasi reklamı, Florida'da yalnızca bir bölgede, Trump'ın Palm Beach'te oturduğu yerde yayınlanacak.



Proje 2025'in Trump'ın ikinci dönem planları arasında yer aldığını net bir şekilde vurgulayan reklam, Harris-Walz kampanyasının 370 milyon dolarlık yoğun reklam kampanyasının bir parçası ve önemli salıncak eyaletlerde gösterilecek.



Reklam kampanyasını yalnızca Palm Beach-Fort Pierce medya pazarı bölgesinde yayınlama kararının sebebi Florida'da Demokrat çoğunluk sağlamak değil.



Demokratlar bu hamlenin, Trump'ın sinirini bozmasını umuyor.

Trump’tan Kuzey Kore açıklaması: “O ülkeden yürüyerek geçen ilk kişiyim" Haberi Görüntüle

50 BİN DOLARLIK REKLAM BÜTÇESİ



Harris-Walz kampanyasının reklama ne kadar harcadığı henüz bilinmiyor. Ancak izleme firması AdImpact, yalnızca kablolu yayın için en az 50 bin dolara mal olacağını tahmin ediyor.



Harris'in kampanyası Florida için başka bir reklam bütçesi ayırmadı. Bu da Demokrat adayın Florida'yı kendi erişim alanlarında görmediğinin bir işareti.



Harris'in sözcülerinden Sarafina Chitika, The Bulwark'a "Donald'ın, Proje 2025'le insanların hayatlarını kontrol etme, düşmanlarından intikam alma ve ilk günden itibaren diktatör olarak iktidara geçme planlarından seçmenlerin ne kadar nefret ettiğini görmesinin önemli olduğunu düşündük" dedi.



Trump'a suikast girişimi: "Saldırgan yıllarca bomba yapımını araştırdı" Haberi Görüntüle

FLORIDA'NIN CUMHURİYETÇİ EĞİLİMİ



Harris'in sözcülerinden Sarafina Chitika, The Bulwark'a "Donald'ın, Proje 2025'le insanların hayatlarını kontrol etme, düşmanlarından intikam alma ve ilk günden itibaren diktatör olarak iktidara geçme planlarından seçmenlerin ne kadar nefret ettiğini görmesinin önemli olduğunu düşündük" dedi.



Hafta başında Trump kampanyasının, Trump'ın bağışçılarına ulaşmak ve eski başkanı mutlu etmek amacıyla Palm Beach bölgesinde reklam yayınlamak için bütçe ayırdığı bildirilmişti.



Bir zamanlar kararsız bir eyalet olan Florida, sekiz yıldır istikrarlı bir şekilde Cumhuriyetçilere oy veriyor. Buna rağmen Harris yine de Florida'yı ziyaret etti ve oradaki seçmenlerle görüştü.