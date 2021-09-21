Harry Potter isimli kişi, ilk baskı Felsefe Taşı kitabını satışa çıkardı: 355 bin TL

Ünlü İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından 1997 yılında yazılan Harry Potter serisinin ilk kitabı Felsefe Taşı’nın ilk baskısı 30 bin sterline (355 bin TL) satışa çıktı.

İngiltere'nin güney doğusu Hampshire'da yaşayan ve adının Harry Potter olduğunu söyleyen bir kişi tarafından satışa çıkarılan kitabın, Potter’ın babası tarafından 1997 yılında hediye olarak alındığı belirtildi.

Babasının, 1997 yılında adını görüp şaşırarak hediye olarak aldığı kitabı satışa sunan 33 yaşındaki Potter, hayatını, adının ‘dünyanın en ünlü büyücüsü’yle aynı olduğuna insanları ikna etmeye çalışarak geçirdiğini aktardı.

'İNSANLAR BANA İNANMIYOR'

Üç çocuk babası Harry Potter, 'İnsanlar bana inanmıyor' derken, 'Genç bir futbolcuyken, bir hakem beni adımın Harry Potter olduğunu söylediğim için kırmızı kartla tehdit etti” diye konuştu.

Yunanistan'da tatildeyken şimdiki eşi Philippa ile tanıştığında, kendisine inanmadığını aktaran Potter, bu duruma alıştığını aktardı.

Potter'ın kız kardeşi Katie Sign ise, babalarının radyoda Harry Potter kitap serisi çıktığını duyduğunu, daha sonra oğluyla aynı isimde olan bu kitabı hemen gidip aldığını bildirdi.

75 BİN STERLİNE SATILMIŞTI

J. K. Rowling'in bütün serisini satın alan Harry Potter, elindeki ilk baskı kitabın Ekim 2020'de Hansons'ta yapılan bir müzayedede, 75 bin sterline (887 Bin TL) satıldığını gördükten sonra elindeki kitabı satmaya karar verdiğini söyledi.

J. K. Rowling tarafından 1997 yılında yazılan ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’ kitabı, ciltli olarak sadece 500 adet basılırken, bunun 300’ünün okul ve kütüphanelere verildiği, sadece 200 adet kitabın dolaşımda olduğu belirtildi.