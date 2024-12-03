Harry Potter silah yasasına takıldı: Ülke genelinde replika kılıçlar toplatıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan "The Making of Harry Potter" tema parkında satılan replika Harry Potter kılıçları, ülkedeki silah kontrol yasasına aykırı olduğu gerekçesiyle toplatılmaya başlandı. Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, Warner Bros Stüdyolarına ait parkın internet sitesinden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, 86 santimetre uzunluğundaki paslanmaz çelik kılıçların, uçlarının keskin olması nedeniyle Japonya'daki silah kontrol yasasını ihlal ettiği belirtilerek, bu ürünlerin "dağıtım sorunu" nedeniyle geri toplandığı ifade edildi. Söz konusu replika kılıcın, Harry Potter film serisinde Godric Gryffindor karakterine ait kılıcın otantik bir replikası olduğu vurgulandı.



Park yetkilileri, kılıçları satın alan müşterilerden, geri iade süreci için şirketle iletişime geçmelerini istedi.