Harvard profesörlerinden Trump yönetimine dava

ABD'deki Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Donald Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açtı.



Amerikan Üniversite Profesörleri Birliği (AAUP) ve Harvard'daki kampüs şubesi, Trump yönetiminin "antisemitizm" iddiasıyla başlattığı soruşturmaya ilişkin harekete geçti.



Boston'daki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, akademik araştırmaların federal fonlara bağlı olduğu belirtilerek, "Tehditleri bir üniversite için varoluşsal bir 'başa dayanmış silah' gibidir'" ifadeleri kullanıldı. Dava dilekçesinde, milyarlarca dolarlık hibelerin kritik önem taşıdığı, Trump yönetiminin kampüslerde ifade özgürlüğünü "baltalamaya çalıştığı" kaydedildi.

ÜÇ ÜNİVERSİTE MERCEK ALTINDA



ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde.



Yönetim, Harvard Üniversitesi'ne çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.



Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.



Pensilvanya Üniversitesi'ne (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.