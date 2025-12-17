Harvard Tıp Fakültesi'nde skandal. Müdür kadavraları sattı

Hayatını kaybetmiş bireylerin aileleri bilimsel araştırmalar için yakınlarının cesetlerini Harvard Tıp Fakültesi'ne bağışladı. Tıp Fakültesi'nde eğitim sürecinde kullanılan bu kadavralar Fakültenin morgunda duruyordu. Eski morg müdürü Cedric Lodge, görev süresi olan 2 yıl boyunca bağışlanan kadavraların iç organlar, beyin, deri, eller, yüzler ve parçalara ayrılmış kafalar dahil olmak üzere parçalar halinde satıp gelir elde ettiğini kabul etti.

Harvard Üniversitesi'nden gelen açıklamada Cedric Lodge 2023 yılının Mayıs ayında üniversiteden kovuldu. Yürütülen soruşturmada morg müdürü ve eşinin okuldan aldıkları beden parçalarını ve organları evlerine ve ayrıca Massachusetts ve Pennsylvania'daki çeşitli yerlere götürdüklerini ve daha sonra bunları diğer eyaletlerdeki alıcılara gönderdikleri tespit edildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre eski morg müdürü Cedric Lodge 8 yıl eşi ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Açıklamada satılan beden parçalarının tekrar gelir amaçlı satıldığı ve alıcılardan bazılarının hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.