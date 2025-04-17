Harvard’a bir darbe daha: Yabancı öğrenci kayıt yetkisini kaybedebilir

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Filistin'e destek gösterilerinde ismi öne çıkan okullardan olan Harvard Üniversitesi’nin yabancı öğrenci kayıt yetkilerini yitirebileceğini bildirdi.



CNN'in haberine göre, Noem, Harvard Üniversitesi’ne yazdığı mektupta, yabancı vizeli öğrencilerin "yasa dışı" ve "şiddet içeren" faaliyetlerinin kayıtlarının 30 Nisan'a kadar bildirilmesini talep etti. Noem, söz konusu taleplere uyulmasını istedi.



HARVARD: ANAYASAL HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ



"Harvard rapor gerekliliğine tam uyduğunu doğrulayamazsa, yabancı öğrenci kayıt ayrıcalığını kaybedecek" ifadelerini kullanan Noem, üniversitenin Öğrenci Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) sertifikasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.



Harvard'ın bir sözcüsü, mektubun ardından yaptığı açıklamada, anayasal haklarından vazgeçmeyeceklerini ancak yasaya uyacaklarını söyledi.



TRUMP YÖNETİMİ, 2,2 MİLYARLIK FONU DURDURMUŞTU



ABD'de Donald Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.



Yönetim, Harvard Üniversitesi'ne çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.



Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.



Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.



Trump, son açıklamasında, "Harvard yolunu kaybetmiş. Harvard, artık iyi bir öğrenim yeri olarak bile kabul edilemez ve dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer almamalıdır" demişti.

