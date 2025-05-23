Harvard’dan Trump yönetimine ikinci dava: “Açık bir misilleme yapılıyor”

ABD'deki Donald Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci kabul programını "ilgili yasalara uymadığı" gerekçesiyle durdurmasının ardından üniversite Trump yönetimine dava açtı.



The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, bu, Harvard’ın Trump yönetimine açtığı ikinci dava oldu. Gazete, davanın ve Rektör Dr. Alan M. Garber’in yayınladığı mektubun, Trump yönetimi ve Harvard arasındaki gerilimin dramatik bir şekilde tırmandığına işaret ettiği değerlendirmesini paylaştı.



“ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER OLMADAN HARVARD, HARVARD DEĞİLDİR”



Dr. Garber, Harvard bileşenlerine yazdığı mektupta, Trump yönetiminin uluslararası öğrenci kabulüne dair kararını “hukuksuz ve haksız bir eylem” olarak kınadı. Bunun binlerce öğrenci ve akademisyenin geleceğini tehlikeye attığını belirten Garber, bu adımın aynı zamanda ABD çapındaki yüksek okul ve üniversitelerdeki sayısız insana uyarı niteliğinde olduğunu vurguladı.



ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, dün yaptığı açıklamada, "Harvard Üniversitesi'nin Öğrenci ve Değişim Programı sertifikasının derhal geçerli olmak üzere iptal edildiğini bildiriyorum” ifadesini kullanmıştı.



Harvard, bu kararın ardından açtığı davada, Trump yönetimini “açık bir misilleme” yapmakla suçladı. Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin “Harvard’ın yönetimini, müfredatını, öğretim görevlileri ve öğrencilerinin ideolojilerini kontrol etmek için Anayasa’nın birinci maddesinden doğan haklarını kullanması dolayısıyla açık bir misilleme yaptığı” ifade edildi. Üniversite, “Uluslararası öğrenciler olmadan Harvard, Harvard değildir” dedi.



ÜNİVERSİTE DAHA ÖNCE DE DAVA AÇMIŞTI



Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.



Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.



Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

