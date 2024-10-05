Hasan Nasrallah gizlice defnedildi iddiası

Hizbullah'a yakın kaynaklar, İsrail'in cenaze törenini hedef alacağı endişesiyle Nasrallah'ın gizli bir yere geçici olarak defnedildiğini aktardı.



Cenaze töreninin, güvenlik koşulları uygun olduğunda kamuoyuna açık bir şekilde düzenleneceği belirtildi. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan Lübnanlı bir yetkili, ABD'den cenaze töreninin hedef almayacağına dair "garanti" istendiğini ancak Washington yönetiminin bu talebe olumlu yanıt vermediğini belirtti.

