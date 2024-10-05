Hasan Nasrallah gizlice defnedildi iddiası
İsrail'in suikastında hayatını kaybeden Hizbullah ideri Hasan Nasrallah'ın cenaze töreninin ne zaman ve nasıl yapılacağı merak konusuydu. Nasrallah'ın gizlice toprağa verildiği iddia edildi.
Hizbullah'a yakın kaynaklar, İsrail'in cenaze törenini hedef alacağı endişesiyle Nasrallah'ın gizli bir yere geçici olarak defnedildiğini aktardı.
Cenaze töreninin, güvenlik koşulları uygun olduğunda kamuoyuna açık bir şekilde düzenleneceği belirtildi. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan Lübnanlı bir yetkili, ABD'den cenaze töreninin hedef almayacağına dair "garanti" istendiğini ancak Washington yönetiminin bu talebe olumlu yanıt vermediğini belirtti.
HASAN NASRALLAH'IN ÖLÜMÜ
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürüldü.
İsrail'in beton delici bombalarla gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah'ın üst yönetiminden güney cephesi komutanı Ali Karaki, istihbarat şefi Hasan Yasin ve İran Devrim Muhafızları'nın Lübnan'daki Kudüs Gücü komutanı Abbas Nilforuşan da öldü.
Saldırı Orta Doğu'daki gerilimi daha da artırdı. İran saldırıya misilleme olarak İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu.
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