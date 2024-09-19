Hasan Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı

Hasan Nasrallah, sosyal medyada Dünya gündemini yakından takip eden vatandaşların merak edip araştırdığı siyasi isimler arasında yer alıyor. Lübnan'da bulunan Hizbullah örgütünün lideri olan Hasan Nasrallah'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırmaya başladı. Peki, Hasan Nasrallah kimdir? İşte Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı.

Hasan Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı

Hasan Nasrallah, 30 Ağustos 1960 yılında Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burç Hamud'da doğdu. 'daki Hizbullah örgütünün genel sekreteridir.

Nasrallah, 1975 yılında Lübnan İç Savaşı sırasında ailesinin memleketi olan Güney Lübnan'daki El Bazuriye köyüne kaçtı. Orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.

Irak'ta Şiî eğitimi gördü. Daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musavi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü.

1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı ve hayatını İsrail'i Lübnan'dan atma amacına adadı.

1992 yılında Abbas Musavi'nin İsrail tarafından öldürülmesinden sonra Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.

14 Temmuz 2006 tarihinde 2006 Lübnan Savaşı sırasında Hasan Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Hasan Nasrallah sağ olarak kurtulmayı başardı.

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