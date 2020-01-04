Haşdi Şabi: Öldürülenler tıbbi müdahale ekibi

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından Irak'ın başkenti Bağdat'tan bir saldırı haberi daha geldi. Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi örgütüne ait bir konvoya düzenlenen saldırıda 6 kişi öldürüldü. Haşdi Şabi öldürülenlerin komutan değil tıbbi müdahale ekibi olduğunu açıkladı.

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Irak medyasının güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, saldırı başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Taci bölgesinde düzenlendi.

Hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi çatısı altındaki Ketaib İmam Ali Birliği'ne bağlı komutanların bulunduğu iddia edildi. Ancak bu iddia Haşdi Şabi tarafından yalanlandı.

Haşdi Şabi araçtakilerin tıbbi müdahale ekibi olduğunu açıkladı.

DAEŞ karşıtı koalisyon ise bölgeye yönelik saldırı düzenlendiği iddiasını reddetti.

Açıklamada, "Koalisyon son günlerde Taci bölgesine hava saldırısı düzenlemedi" ifadelerine yer verildi.

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