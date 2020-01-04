Haşdi Şabi: Öldürülenler tıbbi müdahale ekibi

Irak medyasının güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, saldırı başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Taci bölgesinde düzenlendi.



Hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi çatısı altındaki Ketaib İmam Ali Birliği'ne bağlı komutanların bulunduğu iddia edildi. Ancak bu iddia Haşdi Şabi tarafından yalanlandı.



Haşdi Şabi araçtakilerin tıbbi müdahale ekibi olduğunu açıkladı.



DAEŞ karşıtı koalisyon ise bölgeye yönelik saldırı düzenlendiği iddiasını reddetti.



Açıklamada, "Koalisyon son günlerde Taci bölgesine hava saldırısı düzenlemedi" ifadelerine yer verildi.