Haşdi Şabi'den milislerine ABD Büyükelçiliği çağrısı

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütü, milislerine ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulundu.

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Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, "ABD Büyükelçiliği önünde bulunan kalabalığa, Irak hükümetinin çağrısına saygı duyulması ve devlet kurumlarının korunması adına bölgeden çekilmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dünden bu yana ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığın verdiği "mesajın yerine ulaştığı" ifade edilen açıklamada, ABD'nin Haşdi Şabi mevzilerine düzenlediği saldırılar karşısında aldıkları tavır sebebiyle Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yanı sıra ülkedeki tüm siyasi ve dini liderlere de teşekkür edildi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi taraftarlarına ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden acilen çekilmeleri çağrısı yapmıştı.

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