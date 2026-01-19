Haseke'de SDG'ye katliam soruşturması

Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/SDG arasında orduya tam entegrasyon ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı. Terör örgütü PKK yönetici ve mensuplarının bölgeden çıkarılmasını da içeren anlaşmanın ardından Suriye basını, Haseke kentinin batısında YPG/SDG unsurları tarafından sivillere yönelik katliam yapıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, katliam iddialarına ilişkin gerekli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, haberlerinin büyük bir endişe ve ciddiyetle takip edildiği belirtildi. "Alınan bilgilerin doğrulanması için yetkili birimlerin derhal gerekli soruşturmalara başladığı" ifade edildi.

14 MADDELİK ANLAŞMA

Suriye ordusunun YPG/SDG’ye yönelik operasyonu, sahadaki kazanımların ardından ateşkesle sonuçlandı. Dün 14 maddelik anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmaya göre YPG/SGD güçlerinin Suriye ordusuna tam entegrasyonu sağlanacak, tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve doğal gaz sahaları Suriye Hükümeti’nin kontrolüne geçecek.

Suriye yönetimi, anlaşma sonrası ateşkes ilan ederek operasyonları durdurdu.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, “Suriye devleti bir bütündür, karar alma mekanizması merkezidir; kurumları tüm Suriye topraklarına girecek ve tüm bölgesel işleri yönetecektir. Özel niteliklere sahip bölgelerde, güvenlik personeli yerel halk arasından atanacaktır." dedi.