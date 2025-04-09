Hasta deniz aslanları dehşet saçtı: "Cinlenmiş gibi görünüyordu"

Güney Kaliforniya açıklarında deniz aslanları plaj ziyaretçilerine saldırdı. Rj LaMendola isimli sörfçü, yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaştı.



LaMendola, Facebook'ta paylaştığı gönderide, Los Angeles'ın hemen kuzeyinde yaşanan olayda adı geçen hayvanın "vahşi, neredeyse şeytani" olduğunu belirterek, "Cin çarpmış gibi görünüyordu" ifadelerini kullandı.

ALG PATLAMASI BEYİNLERİNİ ETKİLİYOR



Sörfçü daha sonra hayvanın domoik asit toksisitesinden muzdarip olduğunu öğrendi - zararlı bir alg patlamasının neden olduğu nörolojik bir durum.



Saldırgan hayvan son zamanlarda Kaliforniya sahillerinde görülen onlarca hasta hayvandan biri- birçoğu nöbet veya yoğun uyuşukluk gibi semptomlardan muzdarip.



Bu özel yosun patlaması Kaliforniya'da dört yıl üst üste görüldü ve bunun yıllık bir olaya dönüşebileceği endişelerini artırdı.

"AVLANIYORMUŞUM GİBİ HİSSETTİM"



Yosun patlaması bu yıl normalden daha erken başladı ve Güney Kaliforniya'nın kıyı şeridinin oldukça uzağına yayıldı. LaMenolda, "Avlanıyormuşum gibi hissettim" dedi.



15 yaşındaki Phoebe Beltran da cankurtaran olmak için Long Beach'te ders alırken bir deniz aslanı tarafından defalarca ısırıldı.



Genç kız, yerel ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Çok korkmuştum, şok olmuştum ama yine de kollarımda tekrar tekrar o yoğun acıyı hissediyordum." dedi.