Hasta deniz aslanları dehşet saçtı: "Cinlenmiş gibi görünüyordu"
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde deniz aslanları plaja giden insanlara saldırdı. Deniz aslanlarının, zararlı bir alg patlamasının neden olduğu nörolojik bir durum sonucunda hastalandığı ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan insanlar, hayvanların "vahşi, neredeyse şeytani" olduğunu belirterek, "Cin çarpmış gibi görünüyordu" ifadelerini kullandı.
Güney Kaliforniya açıklarında deniz aslanları plaj ziyaretçilerine saldırdı. Rj LaMendola isimli sörfçü, yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaştı.
LaMendola, Facebook'ta paylaştığı gönderide, Los Angeles'ın hemen kuzeyinde yaşanan olayda adı geçen hayvanın "vahşi, neredeyse şeytani" olduğunu belirterek, "Cin çarpmış gibi görünüyordu" ifadelerini kullandı.
ALG PATLAMASI BEYİNLERİNİ ETKİLİYOR
Sörfçü daha sonra hayvanın domoik asit toksisitesinden muzdarip olduğunu öğrendi - zararlı bir alg patlamasının neden olduğu nörolojik bir durum.
Saldırgan hayvan son zamanlarda Kaliforniya sahillerinde görülen onlarca hasta hayvandan biri- birçoğu nöbet veya yoğun uyuşukluk gibi semptomlardan muzdarip.
Bu özel yosun patlaması Kaliforniya'da dört yıl üst üste görüldü ve bunun yıllık bir olaya dönüşebileceği endişelerini artırdı.
"AVLANIYORMUŞUM GİBİ HİSSETTİM"
Yosun patlaması bu yıl normalden daha erken başladı ve Güney Kaliforniya'nın kıyı şeridinin oldukça uzağına yayıldı. LaMenolda, "Avlanıyormuşum gibi hissettim" dedi.
15 yaşındaki Phoebe Beltran da cankurtaran olmak için Long Beach'te ders alırken bir deniz aslanı tarafından defalarca ısırıldı.
Genç kız, yerel ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Çok korkmuştum, şok olmuştum ama yine de kollarımda tekrar tekrar o yoğun acıyı hissediyordum." dedi.
HASTALANAN HAYVAN SAYISI ARTIYOR
Ardışık iki saldırı dünya basınında geniş yer buldu. Kaliforniya'yı ve simgesel plajlarını evleri olarak adlandıranlar arasında bir miktar kaygıya neden oldu.
Saldırılar nadir olsa da uzmanlar, toksik alg patlamasından hastalanan hayvan sayısının artıyor gibi göründüğünü söylüyor.
Uzmanlara göre bu hayvanlar saldırılarını nöbet feçirdikleri sırada gerçekleştiriyor. Bu yüzden duyuları normalde olduğu gibi tam olarak işlevsel değil ve korkudan hareket ediyorlar
HASTALIK NASIL YAYILIYOR?
Domoik asit, yunus, fok ve deniz aslanı gibi deniz yırtıcıları tarafından büyük miktarlarda yenen sardalya ve hamsi gibi küçük balıklarda birikerek onların hastalanmasına neden olur.
Deniz aslanlarında asitlere maruz kalmanın ciddi nörolojik sorunlara yol açtığı belirtiliyor. Bunlar arasında nöbetler, yönelim bozukluğu ve "yıldızlara bakma" olarak bilinen baş eğme davranışı yer alıyor.
Bazı hayvanlar uyuşuk ve koma halinde kalabilirken, bazıları da saldırganlaşabiliyor.
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