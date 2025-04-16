Hastalara "ölümcül kokteyl" enjekte eden doktor 15 kişiyi öldürmüş

Alman Savcılar, Berlin'deki bir palyatif bakım doktorunu 15 hastasını öldürmekle suçlayarak, öldürme “arzusuyla” hareket ettiğini iddia etti.

40 yaşındaki şüpheli, Eylül 2021 ile Temmuz 2024 tarihleri arasında 12 kadın ve üç erkeği ölümcül bir sakinleştirici kokteyli kullanarak öldürmekle suçlanıyor.

Alman basınında yer alan haberlerde zanlının adı Johannes M. olarak açıklanırken, savcılar henüz bir isim vermedi.

Berlin savcılığından yapılan açıklamada, doktorun “hastalarına bilgileri veya rızaları olmadan anestezi ve kas gevşetici uyguladığı” iddia edildi.

Gevşeticinin solunum kaslarını felce uğratarak solunum durmasına ve dakikalar içinde ölüme yol açtığı belirtildi. O sırada bakım gören kurbanların yaşları 25 ile 94 arasındaydı.

Beş olayda savcılar, şüphelinin “bu cinayetleri örtbas etmek için dairelerini ateşe verdiğini” iddia etti.

Alman Haber Ajansı DPA'nın Berlin Savcılığına dayandırdığı haberde doktorun 4 kişiyi öldürmekten dolayı Ağustos 2024'ten beri tutuklu bulunduğuna işaret edildi.

Ancak adli tıp uzmanlarının mezarları açıp yaptıkları incelemeler sonucunda doktorun öldürdüğü kişi sayısının önce 8'e, ardından 10'a ve şimdi de 15’e yükseldiği vurgulandı. Soruşturmanın devam ettiğinin ve bu sayının artabileceğinin altı çizildi.

Haberde, Berlin Suç Dairesine bağlı cinayet masasındaki bir soruşturma grubunun doktorun hastalarına ilişkin belgeleri incelemeye devam ettiği ve bakım hizmeti veren şirketlerden gelebilecek ipuçlarını da değerlendirdiği kaydedildi.

