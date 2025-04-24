Hastalıklar artıyor: "Türkiye'de 100 bin aile aşı karşıtı"

Bebek ölümlerini yüzde 40 oranında azalttı. 1974'ten beri 154 milyon hayat kurtardı. Dakikada altı kişinin yaşamı aşılar sayesinde kurtuluyor.



Sıtma, HPV, kolera, dang humması ve menenjit gibi hastalıklar için yeni aşıların bulunmasıyla her yaştan insanın hayatı kurtarılıyor.



Dünya Sağlık Örgütü 2025 aşı haftası için temayı, "Herkes için aşı mümkün" teması ile kutluyor. Ancak dünya çapındaki aşı karşıtlığı pandemiden sonra yükselişini sürdürüyor.



Bu eğilim nedeniyle birçok ülkede çoktan silinme noktasına gelen kızamık gibi çocukluk hastalıkları yeniden yükselişte.



Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, Mart ayında yayımladıkları ortak raporda Avrupa ve Orta Asya'da kaydedilen kızamık vakalarının son 25 yılın zirvesine çıktığını açıkladı.



Türk Tabipleri Birliği'nin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği sonuçlara göre ise Türkiye'de çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 2011'de sadece 183 iken an itibariyle 100 bini aşmış durumda.



Çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen aileler önce aşısızlığın olası sonuçları anlatılarak ikna edilmeye çalışılıyor. Ardından yasal süreç başlıyor.



İl Sağlık Müdürlükleri konuyu yargıya taşıyor. Mahkemeler çocuklar için sağlık tedbiri kararı verebiliyor.



Doktorlar, bu durumun toplum sağlığını tehdit ettiği ve potansiyel salgın riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.