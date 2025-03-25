Hastalıklara sanat tedavisi: Doktorlar müze reçete etmeye başladı

İsviçre'nin Neuchatel kasabasında hayata geçirilen yeni bir uygulama, ruhsal ve fiziksel sağlığı desteklemek amacıyla sanatı tedavi sürecine dahil ediyor. İki yıl sürecek pilot projeye göre, doktorlar hastalarına kasabanın dört müzesinden birini ziyaret etmeleri için “müze reçeteleri” yazabiliyor. Yerel ve bölgesel yönetimler, bu reçetelerin maliyetini karşılıyor.



Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 tarihli raporuna göre sanat; ruh sağlığını iyileştirebilir, travmanın etkilerini azaltabilir ve bilişsel gerilemeyi önleyebilir. Neuchatel’deki uygulama da bu bilimsel bulgulara dayanarak geliştirildi.

"PANDEMİ İLE FARK ETTİK"



Şehrin konsey üyesi Julie Courcier Delafontaine, Covid-19 pandemisinin insanların kültürel alanların önemini daha fazla anlamasına neden olduğunu belirtti. “Karantinalar sırasında bu alanların eksikliğiyle, onlara ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik” dedi.



Şu ana kadar doktorlara yaklaşık 500 müze reçetesi dağıtıldı. Projeye ayrılan bütçe ise 10 bin İsviçre frangı (yaklaşık 430 bin Türk Lirası) olarak belirlendi.



Neuchatel Hastane Ağı Cerrahi Bölüm Başkanı Dr. Marc-Olivier Sauvain, ameliyat öncesi fiziksel ve ruhsal olarak güçlenmeleri için iki hastasına müze ziyaretleri önerdiğini söyledi. Sauvain, “Ameliyat öncesinde hastalarıma yalnızca yürüyüş yapmalarını söylemek yeterli olmayabilir. Ancak bir müze ziyareti onlara hem fiziksel hem de zihinsel egzersiz sağlayabilir” dedi.

Kronik hastalıklarla mücadele edenler, depresyon yaşayanlar veya hareket kabiliyeti azalan bireyler gibi birçok hasta grubunun bu uygulamadan fayda sağlayabileceği belirtiliyor.



Projenin mimarlarından Marianne de Reynier Nevsky, bu fikrin Kanada’nın Montreal kentindeki Güzel Sanatlar Müzesi’nde uygulanan benzer bir projeden esinlendiğini açıkladı.



Başarılı olması halinde, programın tiyatro ve dans gibi diğer sanatsal aktivitelere genişletilmesi planlanıyor. Yetkililer, gelecekte İsviçre ulusal sağlık sisteminin bu tür kültürel terapileri kapsamasını umut ediyor.

