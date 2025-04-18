Hastanede "beyin tümörü" gizemi: İnceleme başlatıldı

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki bir hastanede aynı katta görev yapan altı sağlık çalışanında beyin tümörü tespit edildi. Vakaların teşhis edildiği Newton-Wellesley Hastanesi’nden yapılan açıklamada, altı kişinin de tümörlerinin iyi huylu olduğu, yaşanan duruma dair başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



HEMŞİRE SENDİKASI İZAHAT TALEP ETTİ



The Guardian gazetesinin haberine göre, Boston’da bulunan hastanenin başkanı Ellen Moloney, son olarak bir çalışanda daha beyin tümörü teşhis edilmesi üzerine vaka sayısının en az altıya yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, olayı soruşturan kişilerin hastanede çevresel bir risk olduğuna dair henüz herhangi bir kanıta rastlamadığı, ancak başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Hastanedeki hemşireleri temsil eden Massachusetts Hemşire Sendikası ise çalışanlar arasında artan tümör vakalarına bir izahat getirilmesi talebinde bulundu. Altı sağlık çalışanının da hastanenin beşinci katındaki kadın doğum biriminde görev yapmış olduğu belirtildi. Altıncı vakanın ise bir hemşirede değil bir hastane çalışanında tespit edildiği bilgisi verildi.



SENDİKA DA İNCELEME BAŞLATTI



Newton-Wellesley Hastanesi’nden yetkililere göre, söz konusu altı kişiye ek olarak, aynı katta çalışan altı sağlık personeli daha beyin tümörü olmasa da başka sağlık sorunları yaşadıklarını anlattı. Hastane ise bu durumun “rastlantıdan başka bir şey olmadığını” savunuyor.



Hastaneden yapılan açıklamada, bu süreçte hastanenin suyunun, radyasyon seviyesinin, hava kalitesinin ve diğer etmenlerin test edildiği belirtildi. Hastane yetkilisi Moloney, incelemenin sonuçlarına göre, hastanede herhangi çevresel bir riskin olmadığı konusunda “insanları temin edebileceğini” söyledi.



Hemşire Sendikası ise konuya ilişkin açıklamasında, olayla ilgili kendi incelemelerini başlattıklarını aktararak hastanenin sadece az sayıda hemşire ile konuştuğunu ve çevresel testlerin kapsamlı olmadığını belirtti. Hemşireler, diğer çalışanlar ve eski personel de dahil olmak üzere 300’den fazla anket yanıtı, e-posta ve telefon aldıklarını anlatan sendika yetkilileri, ellerindeki bilgileri tasnif etmenin haftalar süreceğine işaret etti. Moloney ise konu hakkında “sosyal medyada ve diğer alanlarda çok fazla yanlış bilgi olduğunu” savundu.

