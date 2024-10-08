Hastaneler kapanıyor: Lübnan'da salgın hastalık alarmı

İsrail'in Lübnan'a hem karadan hem havadan sürdürdüğü saldırılar, ölüm ve yaralanmalarla birlilte hastalık risklerini de ortaya çıkardı.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Lübnan’da hastanelerin kapanması ve yerinden edilen sivillerin sığınaklarındaki kalabalık nedeniyle salgınların ortaya çıkabileceği uyarısı yaptı.

Lübnan'dan sorumlu olay yöneticisi yardımcısı Ian Clarke, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Akut sulu ishal, hepatit A ve bir dizi aşıyla önlenebilir hastalık gibi salgın riskinin çok daha yüksek olduğu bir durumla karşı karşıyayız” dedi.



Clarke, sağlık sisteminin halihazırda aşırı yük taşıdığını ve şimdiye kadar ülkedeki beş hastanenin kapandığını, dördünün yalnızca kısmen hizmet verdiğini belirtti.



Hastanelerin kapatılma nedeni olarak, sağlık çalışanlarının da diğer insanlar gibi savaştan kaçması veya tahliye çağrıları olduğunu sözlerine ekledi.

NÜFUSUN YÜZDE 20'Sİ GÖÇ ETTİ

Buna ek olarak Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler sorumlusu Josep Borrell, bugün Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Lübnan'daki durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirterek ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.



Borrell, rakamlara göre Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.