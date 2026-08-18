Hastanelerde dikkat çeken temizlik raporu. Yalnızca yüzde 40'ı yeterli

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelindeki sağlık tesislerinde hijyen ve sanitasyon koşullarına ilişkin çarpıcı veriler açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF tarafından hazırlanan rapora göre, 2025 yılında dünya genelindeki sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 40'ında hastaların ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayan temel sanitasyon hizmetleri bulunuyordu.

Raporda, sağlık tesislerinin yüzde 11'inde ise hiçbir sanitasyon hizmetinin olmadığı belirtildi.

DSÖ ve UNICEF, raporla birlikte ilk kez sağlık tesislerindeki temel sanitasyon hizmetlerine ilişkin küresel tahminler yayımladı.

TEMEL STANDART İÇİN ÜÇ ŞART

BM'ye göre bir sağlık tesisinin temel sanitasyon standartlarını karşılayabilmesi için kullanılabilir tuvaletlerin bulunması yeterli değil.

Tesislerde çalışanlara ayrılmış en az bir tuvalet, kadın ve erkekler için ayrılmış ve regl hijyeni imkanları bulunan en az bir tuvalet ile hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerin erişebileceği en az bir tuvaletin bulunması gerekiyor.

70 ülkeden elde edilen verilere dayanan rapor, bölgeler arasında büyük farklılıklar bulunduğunu ortaya koydu.

Sahra Altı Afrika'daki sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 23'ü temel sanitasyon hizmetlerini karşılayabilirken, Orta ve Güney Asya'da bu oran yüzde 55'e yükseliyor.

936 MİLYON KİŞİYE HİZMET VEREN TESİSLERDE SANİTASYON YOK

Rapora göre dünya genelinde sağlık tesislerinin yüzde 11'inde herhangi bir sanitasyon hizmeti bulunmuyor. Bu tesislerin yaklaşık 936 milyon kişiye sağlık hizmeti verdiği tahmin ediliyor.

Sanitasyonun yanı sıra sağlık tesislerindeki su, hijyen, çevresel temizlik ve tıbbi atık yönetimi koşulları da incelendi.

Buna göre tesislerin yüzde 85'i temel su hizmetlerine, yüzde 72'si temel hijyen hizmetlerine ve yüzde 71'i temel sağlık atığı yönetimine sahip.

MİLYARLARI İLGİLENDİREN TEMİZLİK SORUNU

Sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 59'u temel çevresel temizlik standartlarını karşılıyor.

Bu standardın sağlanabilmesi için sağlık kuruluşlarının hem belirlenmiş temizlik protokollerine hem de bu konuda eğitim almış personele sahip olması gerekiyor. Bu koşullar, enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü açısından kritik önem taşıyor.

54 ülkeden elde edilen verilere göre sağlık tesislerinin yüzde 18'i bu iki koşuldan hiçbirini karşılamıyor. Söz konusu tesisler yaklaşık 1,5 milyar kişiye hizmet veriyor.

YOKSUL ÜLKELERDE TABLO DAHA AĞIR

Rapora göre sanitasyon ve hijyen eksikliği özellikle dünyanın en yoksul ülkelerinde daha ciddi boyutlara ulaşıyor.

En az gelişmiş ülkelerdeki sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 24'ü temel çevresel temizlik standartlarını karşılayabiliyor.

BM'nin verileri, milyarlarca insanın sağlık hizmeti aldığı tesislerde temiz su, tuvalet, hijyen ve enfeksiyon kontrolü gibi en temel koşullara erişimde ciddi eksikliklerin sürdüğünü ortaya koyuyor.