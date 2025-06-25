Hastaneye yapılan siber saldırı, hastanın ölümüne yol açtı

İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) kuruluşlarından King's College Hospital Vakfı, geçen yıl gerçekleşen siber saldırıyla bir hastanın ölümü arasında doğrudan bağlantı olduğunu açıkladı.

Hastaneye düzenlenen saldırıda, hastanın kan testi sonucunu uzun süre bekledikten sonra “beklenmedik şekilde” hayatını kaybetti. Hastanenin açıklamasına göre, yapılan güvenlik soruşturması ölümle sonuçlanan olayda birden fazla etkenin rol oynadığını ortaya koydu; bunlardan biri de saldırı nedeniyle aksayan laboratuvar hizmetleri oldu.



RUSYA MERKEZLİ BİR GRUP DÜZENLEDİ

Saldırı, 3 Haziran 2024’te, başta güneydoğu Londra olmak üzere geniş bir bölgeye kan testi hizmeti sunan Synnovis adlı bilişim şirketine yönelikti. Fidye yazılımı kullanılarak düzenlenen saldırının, Rusya merkezli “Qilin” adlı bir hacker grubu tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Bu siber saldırı, sağlık sistemini ciddi şekilde felç etti. Toplamda bin 100 kanser tedavisi ertelendi, 2 binden fazla poliklinik randevusu iptal edildi, binden fazla ameliyatın yapılması gecikti.

Saldırıdan King's College Hospital’ın yanı sıra Guy's and St Thomas', Lewisham and Greenwich hastaneleri ile altı farklı ilçede hizmet veren birinci basamak sağlık kuruluşları ve iki ruh sağlığı kurumu da etkilendi.



Hastane yetkilileri, hayatını kaybeden hastanın ailesiyle görüşerek güvenlik soruşturmasının sonuçlarını paylaştıklarını da duyurdu.