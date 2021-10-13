Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı

Kanada'nın Toronto kentinde bir hastadan alınan akciğer insansız hava aracıyla 6 dakikada organ naklinin yapılacağı hastaneye ulaştırıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 02:12

Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı

'da hastaya nakledilecek dünyada ilk kez, bir hastaneden diğerine insansız hava aracı () ile taşındı.

Toronto kentindeki Western Hastanesi'nde bir hastadan alınan , 6 dakikalık bir uçuşun ardından Toronto General Hastanesi'ne ulaştı.

Drone naklini gerçekleştiren Unither Bioelectronique şirketinin sahibi Martine Rothblat, Toronto General Hastanesi'ni, ’daki ilk ikili ve tekli naklinin gerçekleştiği hastane olduğu için seçtiklerini açıkladı.

resmi haber ajansı CP’ye konuşan Rothbalt, bir ekiple 18 ay boyunca yürüttükleri çalışmada, başarılı bir nakil için tüm aşamaları test ettiklerini söyledi.

İlki 2019 yılında ABD’nin Baltimore kentinde bir böbreğin nakledilmesi ile başlayan ile organ taşıma, daha sonra Nevada’da kornea ve Minnesotta’da da pankreas taşınması ile kayıtlara girdi.

Toronto’da gerçekleştirilen ile taşıma için Unither Bioelectronique şirketi, takılan ve de herhangi bir bozulmaya meydan vermeyecek özel bir kutu da geliştirdi.

Kutuyu; yükseklik, barometrik basınç, titreşimler ve diğer sarsıcı olaylardaki değişikliklere dayanacak şekilde tasarlayan şirket, donanıma, kutunun taşıma sırasında meydana gelebilecek olası düşme ihtimaline karşı paraşüt ve gelişmiş GPS sistemi de ekledi.

İnsansız hava aracı ve konteynerin tamamlanmasının ardından, aylar boyunca değişik iklim şartlarına karşı, leri simüle eden sahte paketler ve düşme testleri ile dolu uygulama uçuşları gerçekleştirildi.

Yeni sistemle, hastaya nakledilecek organlarda ulaşımda kaybedilen sürelerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bu arada Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında ’da 2 bin 622 kişiye organ nakli yapıldı.

Bakanlığa göre ülkede halen 4 bin 129 kişi organ nakli bekleme listesinde yer alıyor.

Resmi kayıtlara göre, 2020 yılında 276 kişi de gerekli organ bulunamaması sebebiyle hayatını kaybetti.

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