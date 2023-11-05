Hatay'da depremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı.

Hatay'da depremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı
Hatay'da depremde yerle bir olan tarihi cami yeniden ayağa kaldırılacak

Hatay'da depremde yerle bir olan tarihi cami yeniden ayağa kaldırılacak

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Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yıkılması nedeniyle 5 kişinin öldüğü Antakya ilçesindeki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi D.H.K. gözaltına alındı.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylelikle soruşturmadaki tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Apartmanın 6 Şubat'taki depremlerde yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan yapı denetim firması sahibi R.A, firmanın kontrol elemanı A.Ş.Y. ile uygulama ve proje denetçisi N.T. tutuklanmıştı.

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