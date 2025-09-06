Hava kirliliği bunama riskini artırıyor

Yeni bir araştırma, hava kirliliği ile bunama riskinin artması arasında doğrudan bağlantı olduğunu gösterdi. Bulgulara göre havadaki ince partiküller, beyinde toksik protein kümelerinin yayılmasına yol açarak hastalığın yıkıcı formlarına katkıda bulunabiliyor.

Araştırmacılar, özellikle Alzheimer’dan sonra en yaygın ikinci bunama türü olan Lewy cisimcikli demansın bu süreçle tetiklendiğini belirtiyor. Havadaki partiküllere uzun süreli maruz kalmak, proteinlerin yanlış katlanmasına ve sinir hücrelerinin tahrip olmasına neden olabiliyor.

Independent'ta yer alan haberde, Johns Hopkins Üniversitesi’nden nörolog ve çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Xiaobo Mao, bulguların önemine dikkat çekerek, “Yaş veya genetikten farklı olarak, bu değiştirebileceğimiz bir şey. Temiz hava politikaları aynı zamanda beyin sağlığı politikalarıdır” dedi.

56,5 MİLYON KAYIT İNCELENDİ

Araştırma kapsamında 2000-2014 yılları arasında hastaneye kaldırılan 56,5 milyon ABD Medicare hastasının kayıtları incelendi. Hastaların semptomları, yaşadıkları bölgelerdeki PM2.5 kirliliği (2,5 mikrometreden küçük partiküller) ile karşılaştırıldı. Bulgular, uzun süreli maruziyetin demans riskini yükselttiğini ortaya koydu.

Teorilerini test etmek için yapılan deneylerde, fareler on ay boyunca PM2.5 kirliliğine maruz bırakıldı. Normal farelerde sinir hücrelerinin öldüğü, beyin küçülmesi ve bilişsel gerilemenin ortaya çıktığı gözlendi.

Genetik olarak alfa-sinüklein proteini üretemeyen farelerde ise çok daha az değişiklik görüldü.

Dr. Mao, “Hava kirliliği, Lewy cisimcikli demans için değiştirilebilir bir risk faktörü. Toplu maruziyetimizi azaltarak bu hastalığın yayılma riskini de düşürebiliriz” diye konuştu.