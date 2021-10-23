Hava kirliliği ömrü kısaltıyor

"İnsan ömrünü kısaltan dış etkenler neler?" Chicago Üniversitesi'nden bilim insanları bu sorunun yanıtını araştırdı. Sonuçlar hava kirliliği tehlikesinin boyutlarını gözler önüne serdi.



Hava kirliliğinin insan ömrünü uyuşturucu, trafik kazaları, AIDS ya da sıtma gibi hastalıklardan en az 3 kat daha fazla kısalttığı ortaya çıktı.



Hava Kalitesi Hayat Göstergesi indeksine göre, insan ömrü hava kirliliği nedeniyle kişi başı ortalama 2,2 yıl azaldı.



Hava kirliliğinin en büyük nedenleri arasında termik santraller, petrole dayalı endüstriler ve ulaşım sektörü yer alıyor.



Kirliliğin en çok görüldüğü ülke Hindistan. Sıralamada Hindistan'ın ardından Çin bulunuyor.



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Hindistan'dakiler 6 yıl, Çin'dekiler 2,6 yıl daha az yaşıyor. Bu oran Türkiye'de ise yaklaşık 7,5 ay.



Hava kirliliği özellikle bunama, kalp ve akciğer hastalıkları ve görme kaybı gibi sağlık sorunlarına yol açıyor.



2018'den bu yana dünyada her yıl en az 7 milyon kişi hava kirliliğine bağlı olarak hayatını kaybediyor.