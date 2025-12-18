Hava kirliliğine yeni önlemler alındı. Çalışanlar evden çalışıyor, öğrenciler okula gidemiyor
18.12.2025 16:34
AA
Hindistan'da Yeni Delhi bölgesinde yoğun hava kirliliği nedeniyle kamu ve özel sektördeki tüm şirketlere yüzde 50 oranında evden çalışma zorunluluğu getirildi.
Yeni Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde hava kalitesi tehlikeli seviyede kirliliğe ulaşınca yetkililer, kirlilikle mücadele için alınan tedbirlerin yanına ek tedbirler getirdi. Alınan karar doğrultusunda hava kirliliği nedeniyle kamu ve özel sektördeki tüm kurumlara yüzde 50 oranında evden çalışma zorunluluğu getirildi.
Yetkililer karara uymayan iş veren ve çalışanlar hakkında para cezası uyarısında bulundu. Yetkililer, çalışmaların durması nedeniyle işbaşı yapamayan işçilere tazminat ödeneceğini bildirdi.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yoğun hava kirliliği nedeniyle kent genelini tehlikeli düzeyde sis kapladı.
Hükümet ek tedbirlerin içinde kirlilikle mücadele kapsamında inşaat faaliyetlerini yasakladığını da duyurdu. Önceden alınan tedbirler dolayısıyla okullar hibrit sisteme geçmişti.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresindeki bölgelerde her kış egzoz gazları, odun, kömür ve anız yakımı nedeniyle yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kalınıyor.