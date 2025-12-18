Hava kirliliğine yeni önlemler alındı. Çalışanlar evden çalışıyor, öğrenciler okula gidemiyor

Yeni Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde hava kalitesi tehlikeli seviyede kirliliğe ulaşınca yetkililer, kirlilikle mücadele için alınan tedbirlerin yanına ek tedbirler getirdi. Alınan karar doğrultusunda hava kirliliği nedeniyle kamu ve özel sektördeki tüm kurumlara yüzde 50 oranında evden çalışma zorunluluğu getirildi.

Yetkililer karara uymayan iş veren ve çalışanlar hakkında para cezası uyarısında bulundu. Yetkililer, çalışmaların durması nedeniyle işbaşı yapamayan işçilere tazminat ödeneceğini bildirdi.