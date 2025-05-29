Hava ulaşımında devrim: Uçan taksi ilk kez havalandı

Uçan arabalar giderek hayatımıza daha çok dahil oluyor. İngiltere'de geliştirilen uçan taksi deneme uçuşunu gerçekleştirdi.

Hava ulaşımında devrim: Uçan taksi ilk kez havalandı
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'de uçan deneme uçusunu başarıyla gerçekleştirdi.

Uçuş, İngiltere'nin batısındaki Cotswold havalimanında yapıldı. Hava taksi, İngiltere merkezli elektrikli şirketi Vertical Aerospace tarafından geliştirildi.

Bunun hava ulaşımında bir devrim niteliği taşıdığı söyleniyor. Avrupa hava sahasında ilk kez elektrikli uçan taksinin denemesinin yapıldığı belirtiliyor.

HEDEF 2028 YILI

Uçan taksinin güvenliğini sağlamak için uçuş sırasında toplanan 30 bin veri parçacığı derleniyor.

Firma uçan taksi için 2028 yılına kadar ticari yolcu taşımacılığı sertifikası almayı hedefliyor.

Şirketin müşterileri arasında American Airlines gibi büyük küresel firmalar da bulunuyor.

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