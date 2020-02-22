Hava yolu şirketi CEO'sundan tepki çeken açıklama

İngiliz Times gazetesine konulan Ryanair'in CEO'su Michael O’Leary, havaalanlarındaki mevcut güvenlik politikalarını eleştirdi.



Çocuklu ailelere yönelik kontrollerin azaltılması gerektiğini belirten CEO, Müslüman erkeklerin havalimanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve fişlenmeleri gerektiğini ileri sürdü.



İngiltere'deki pek çok STK O’Leary'nin açıklamalarına tepki gösterdi. İngiltere Müslüman Konseyi, bu ifadelerin ırkçı ve ayrımcı olduğu belirtilerek, "O’Leary İslamofobi örneği gösteriyor" dedi.



O’Leary'nin ırkçılığı teşvik ettiğini belirten İşçi Partisi'nden Khalid Mahmood ise "Almanya'da bu hafta beyaz bir kişi dokuz kişiyi öldürdü. Faşist olup olmadıklarını görmek için beyazları fişlememiz mi gerekiyor? Çok dar görüşlülük yapıyor ve aslında ırkçılığı teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

