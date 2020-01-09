Hava yolu şirketleri İran ve Irak rotalarını değiştirdi

Avrupa'da büyük uluslararası hava yolu şirketleri, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine misilleme olarak Irak'taki ABD üslerini vurması ve Ukrayna yolcu uçağının İran'da düşmesinin ardından İran ve Irak hava sahasındaki seferlerini durdurdu.



Fransız Air France ve Hollanda hava yolu şirketi KLM, İran ve Irak hava sahasındaki seferlerini süresiz durdurduklarını duyurdu.



Alman Lufthansa ve ona bağlı iki hava yolu şirketi, Irak uçuşlarını iptal etti.



Polonya hava yolu şirketi PLL LOT, rotası İran'dan geçen seferlerinin güzergahını değiştireceğini açıkladı.



Azerbaycan'ın bütçe hava yolu şirketi Buta Airways ise Bakü-Tahran seferlerini iptal etmeyi veya güzergahlarını değiştirmeyi düşünmediklerini açıkladı.



FAA'DAN İRAN, IRAK VE BASRA KÖRFEZİ ÜZERİNDE UÇUŞ YASAĞI



ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikan hava yolu şirketleri ve pilotlarının İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladığı bildirdi.



FAA'dan yapılan açıklamada, tedbire gerekçe olarak, bölgede artan askeri gerginlik nedeniyle sivil uçakların hedef olmasının önlenmesini gösterdi.



Açıklamada, "Orta Doğu'da artan askeri etkinlik ve siyasi gerilimin Amerikan sivil havacılık faaliyetleri açısından risk oluşturması nedeniyle kısıtlama tedbirine gerek görülmüştür." ifadesi yer aldı.



Kanada hava yolu şirketi Air Canada, İran üzerinden geçen Toronto-Dubai seferinin Mısır ve Suudi Arabistan üzerinden yapılacağını açıkladı.



RUSYA'DAN UYARI



Rus sivil havacılık kurumu Rosaviatsia, tüm Rus hava yolu şirketlerinin İran, Irak, Basra Körfezi ve Umman Körfezi üzerinde uçmamaları uyarısında bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, "uluslararası sivil uçuşların güvenliğine yönelik riskler nedeniyle" uyarıya gerek duyulduğu belirtildi.



Rusya'nın en büyük özel hava yolu şirketi S7, Sibirya'daki Novosibirsk kentinden Dubai'ye haftada iki kez yapılan seferin İran üzerindeki güzergahının değiştirileceğini bildirdi.



ORTA DOĞU HAVAYOLU ŞİRKETLERİ



Ortadoğu'da Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) hava yolu şirketi Flydubai, dün Dubai'den Bağdat'a seferini iptal ederken Basra ve Necef gibi Irak şehirlerine seferlerini sürdürdü.



BAE hava yolu şirketlerinden Etihad Airways olağan sefer programına devam ederken, Emirates Dubai-Bağdat seferini iptal etti. Şirket iptal açıklamasında "Yolcularımızın, mürettebatımızın ve uçaklarımızın güvenliği birinci önceliğimizdir ve bundan ödün verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.



Katar Hava Yollarından yapılan açıklamada ise Irak uçuşlarının normal seyrinde süreceği belirtildi. Açıklamada, "Yolcularımızın ve çalışanlarımızın güvenliği birinci önceliğimizdir. Irak'taki gelişmeleri yakından izliyoruz." denildi.



ASYA VE PASİFİK BÖLGESİ



Öte yandan Asya ve Pasifik bölgesinde de çok sayıda hava yolu şirketi, benzer tedbirler aldı.



Malezya Hava Yolları, son gelişmeler nedeniyle tüm uçuşlarda İran hava sahasına girmekten kaçınacağını duyurdu.



Singapur Hava Yolları da Avrupa uçuşlarını İran dışı rotalardan yönlendireceğini açıkladı.



Tayvan hava yolu şirketleri China Airlines ve EVA Airways, Avrupa uçuşlarının rotalarını İran ve Irak hava sahalarına geçmeyecek şekilde değiştireceğini bildirdi.



Hindistan Sivil Havacılık Kurumu da tüm Hint ticari hava yolu şirketlerine İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinden geçen rotalardan kaçınması uyarısında bulundu.



Hint hava yolu şirketi Air India, transit uçuşlarını geçici olarak Iran dışı rotalara yönlendirme kararı aldıklarını belirtti.



Avustralya'nın Qantas hava yolu şirketi ise Londra-Perth seferinin güzergahını, İran ve Irak hava sahaları dışından geçecek şekilde değiştirdiğini belirtti.



ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta hava saldırısında öldürmesi ve ardından İran'ın Irak'taki Amerikan üslerine düzenlediği füze saldırıları, bölgedeki askeri gerginliği tırmandırmıştı.



Öte yandan İran'dan kalkışından kısa süre sonra düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağının yaptığı kaza da henüz tam aydınlatılmadığı için şüphelere yol açtı. Kazada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan uçaktaki 176 yolcu hayatını kaybetmişti.

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