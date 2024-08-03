Hava yolu şirketleri, İsrail ve Lübnan uçuşlarını askıya aldı

ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya'ya ait hava yolu firmaları, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı.

Hava yolu şirketleri, İsrail ve Lübnan uçuşlarını askıya aldı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın 'e yapması beklenen misilleme, havayolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini de etkiledi.

İSRAİL UÇUŞLARINDA DEĞİŞİKLİĞİE GİTTİ 

'da büyüyen güvenlik krizi sebebiyle ABD hava yolu şirketlerinden New York ile İsrail arasında haftada 14 sefer yapan United Havayolları, 6 Ağustos'a kadar İsrail seferlerini durdurdu.

Delta Havayolları, 2 Ağustos'a kadar İsrail uçuşlarını askıya almış, 'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden British Airways (BA) de bu ülkeye dünkü uçuşlarını iptal etmişti.

ZÜRİH- TEL AVİV UÇUŞLARI ASKIYA ALINDI 

İsviçre Uluslararası Hava Yolları (Swiss), Ortadoğu yaşanan son gelişmeler nedeniyle Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşları karşılıklı durdurdu.

Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşlar, 8 Ağustos'a kadar "mürettebat ve yolcuların güvenliği" gerekçesiyle askıya alınırken, 29 Temmuz'da Zürih ile Beyrut arasındaki uçuşların askıya alınma süresi de 12 Ağustos'a kadar uzatıldı.

LUFTHANSA, BEYRUT VE TEL AVİV UÇULARINI DURDURU 

Alman hava yolu firması Lufthansa, güvenlik gerekçesiyle Beyrut ve Tel Aviv'e uçuşlarını askıya aldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, 8 Ağustos'a kadar Tel Aviv'e uçulmayacağı ve daha önce alınan Beyrut'a uçmama kararının kapsamının da 12 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Karara gerekçe olarak bölgede kötüleşen güvenlik durumu gösterildi, uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili "sahadaki durumun izleneceği" kaydedildi.

HİNDİSTAN UÇUŞLARI ASKIYA ALDI 

Hindistan hava yolu firması Air India, Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e ve bu kentten yaptığı uçuşları durdurma kararı aldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "Ortadoğu'nun bazı bölgelerinde devam eden durum göz önünde bulundurularak, Tel Aviv uçuşlarımızı 8 Ağustos'a kadar askıya aldık." ifadesi kullanıldı.

İTALYA'DA 6 AĞUSTOS'A KADAR 

İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA'nın X hesabından yapılan açıklamada, Tel Aviv'e ve bu kentten planlanan uçuşların 6 Ağustos'a kadar askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, karara gerekçe olarak "Ortadoğu'daki gelişmeler ile yolcu ve mürettebatının güvenliği" gösterildi.

POLONYA'DA 8 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ 

Polonya haber ajansı PAP'ın haberinde, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un güvenlik gerekçesiyle 3-4 Ağustos'ta Lübnan ve İsrail'e planlanan 8 uçuşunu iptal ettiği bilgisine yer verildi.

Kraliyet Havayolu KLM de İsrail uçuşlarını 26 Ekim tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu.

YUNANİSTAN UÇUŞLARI ASKIYA ALDI 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşlarını askıya alan hava yolu şirketleri arasında Yunanistan'ın Aegean Havayolları ve Almanya'nın Condor Havayolları da yer aldı.

Aegean ve Condor Havayolları, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Atina'dan Beyrut'a uçuşlarını 1 Ağustos'a kadar askıya aldığını duyurmuştu.

Air France da Paris-Charles de Gaulle ile Beyrut havalimanları arasındaki uçuşlarını 2 günlüğüne durdurduğunu duyurmuştu.

SİNGAPUR İRAN HAVA SAHASINI KULLANMAYACAK 

Singapur Havayollarından (SIA) yapılan açıklamada, Ortadoğu'da yükselen gerilim nedeniyle uçuşlarda İran hava sahasının kullanılmayacağı ve alternatif rotalara başvurulacağı belirtildi.

"Amsterdam, Brüksel, Kopenhag, Frankfurt, İstanbul, Londra, New York, Manchester, Milano, Münih, Paris, Roma ve Zürih" uçuşlarının bu durumdan etkileneceği ifade edilen açıklamada, "Ortadoğu'daki durumu yakından izlemeye devam edeceğiz ve uçuş rotalarımızı gerektiği gibi ayarlayacağız." ifadesi kullanıldı.

BEN GURİON FAALİYETTE 

İsrail basınına göre, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nın resmi internet sitesi geçici bir arıza nedeniyle çökerken, havalimanı normal faaliyetine devam ediyor.

Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamada, arızanın siteye yapılan girişlerin yoğunluğundan kaynaklandığının anlaşıldığı ve sorunun giderilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Havaalanı her zamanki gibi faaliyette." ifadesi kullanıldı ve havalimanı idaresinin resmi duyurularının takip edilmesi tavsiye edildi.

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