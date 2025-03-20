Havaalanı alevler içinde kaldı: Rusya OHAL ilan etti

Rusya'da yerel yetkililer, Ukrayna'ya ait insansız hava aracının Engels bölgesindeki bir askeri havaalanına saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırı sonrası Engels bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.



Engels'teki Rus stratejik bombardıman üssüne yakın bir havaalanının, Ukrayna'nın İHA saldırısının ardından alevler içinde kaldığı aktarıldı.

Bölge Valisi Roman Busargin, yaptığı açıklamada Engels kentindeki hastanenin ve birkaç evin hasar gördüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi. Civarda yaşayanların tahliye edildiğini de belirtti.



Busargin; Saratov ve Engels şehirlerine gece boyunca yapılan saldırıyı şimdiye kadarki en yoğun saldırı olarak nitelendirdi.

AĞIR BOMBARDIMAN UÇAKLARININ MERKEZİ KONUMUNDA



Ukrayna'daki cephe hatlarından yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Engels'teki üs, Rusya'nın Tupolev Tu-160 nükleer kapasiteli ağır stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyor.



Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin, 54'ü Engels üssünün bulunduğu Saratov bölgesinde olmak üzere Rusya'nın güneyindeki altı farklı bölgede 132 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

