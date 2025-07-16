Havacılık devinden saç ekimi şakası

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) verilerine göre, 2024'te 1 milyon 506 bin 442 kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye gelirken, buradan elde edilen gelir 3 milyar 22 milyon 957 bin dolar oldu.

Merkezin verilerine göre, 2025 yılının Ocak–Mart döneminde toplam 354.457 kişi sağlık hizmeti almak amacıyla Türkiye'ye geldi. ziyaret etmiştir. Bu dönemde elde edilen sağlık turizmi geliri ise 643.356 bin ABD Doları olarak gerçekleşti. Sağlık turizmi gelirleri, 2025 yılının birinci çeyreğinde, toplam turizm gelirlerinin yüzde 7'sine ulaştı

Bu oran, 2023 yılında yüzde 5,4 ve 2024 yılında ise yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Son yıllarda, ABD ve Avrupa'dan saç ekimi için gelenlerin sayısında ciddi artış var. İngiltere daha önce liderliği ele geçirmişti ancak son yıllarda ABD öne çıkmaya başladı.

Türkiye'nin öne çıktığı saç ekim hizmeti, İngiliz havacılık devi tarafından espirili paylaşıma konu oldu. Rynair, sosyal medya hesabından yaptığı paşlaşımda, başına saç ekimi yapılmış bir aslan fotoğraf paylaştı ve "Bu kim?" diye sordu. Paylaşım üstünde ise"Türkiye'den dönen yolcular" başlığı yer aldı.

Paylaşıma sosyal medya yorumları da geldi. Yorullarda kimisi "Lionair" yani aslan havayolları derken kimisi de, Rynair'den Türkiye'ye ucuz uçuş gerçekleştirmesini istedi. Bazı paylaşımcalar da şirketi, Turkey yerine artık Türkiye yazıldığını belirterek uyardılar.