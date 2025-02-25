Havacılık tarihinin cevapsız sorusu: Kayıp uçak bir kez daha aranıyor!

Malezya Havayolları'nın 370 sefer sayılı uçağının son konumu havacılık tarihinin en büyük cevapsız sorularından biri olmaya devam ediyor.



MH370, 8 Mart 2014'te Pekin'e doğru yola çıkmak üzere Kuala Lumpur'dan ayrıldı. Ancak uçak radardan kayboldu ve çok uluslu bir arama başlatıldı. Radardan silinen Boeing 777'de 239 kişi vardı.

ENKAZ HİÇBİR ZAMAN BULUNAMADI



Su altı aramaları da dahil olmak üzere kapsamlı çalışmalar yapılmasına rağmen enkaz hiçbir zaman bulunamadı.



10 yıldan uzun bir süre sonra, uçağa ait olduğu doğrulanan sadece birkaç parça enkaz Hint Okyanusu'ndaki adalara vurduğunda bulundu.



Uçağın kalıntılarına ulaşılamaması üzerine Ocean Infinity, Avustralya'nın Perth kentinin batı kıyılarında okyanus tabanını araştırmak için yeni bir arama başlattı.

DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ ROTA ARAŞTIRILIYOR



Raporlar uçağın Vietnam'a ulaşmadan önce geri döndüğünü gösteriyor. Son görüntüler radar menzilinden çıkmadan önce güneybatıya, Hint Okyanusu'na doğru gittiğini gösteriyor.



Bazıları uçağın bir tür mekanik arıza yaşadığını öne sürerken, komplo teorisyenleri ise uçaktaki personelin uçağı başka amaçlarla kaçırmayı planladığını iddia ediyor.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLATILDI



The Telegraph'ın haberine göre, aramada kullanılan derin su destek gemisi Armada 7806, geçen hafta sonu Hint Okyanusu'ndaki arama sahasına ulaştı.



O zamandan beri uçağın enkazının olabileceği okyanus tabanını aramaya başlamak için otonom su altı araçları konuşlandırılıyor.



Kuala Lumpur, geçen yılın sonlarında uçağı bulması halinde Ocean Infinity'ye 70 milyon dolar ödemeyi planladığını duyurmuştu ancak The Telegraph, anlaşmanın hiçbir zaman kesinleşmediğini bildirdi.



Arama çalışmalarının yaklaşık altı hafta sürmesi bekleniyor ancak daha uzun da sürebilir.

